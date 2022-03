Tlak na české hokejisty v KHL. Opusťte ligu adorující Putina i národní tým, říká Czernin. Protestujte jako Čáslavská, radí Zdechovský

Stali se součástí ruské propagandy, která schvaluje válku na Ukrajině a z prezidenta Vladimira Putina dělá nedotknutelného národního hrdinu. Pětice českých hokejových reprezentantů i olympioniků z Pekingu, brankáři Šimon Hrubec (Omsk), Roman Will a útočníci Lukáš Sedlák, Tomáš Hyka (všichni Čeljbaninsk) s obráncem Jakubem Jeřábkem ze Spartaku Moskva budí kontroverzi tím, že i tři týdny po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu působí v KHL oslavující válečného agresora.

Tlak na jejich působení v nepřátelské soutěži sílí i od českých politiků, které zpravodajský web EuroZprávy.cz oslovil. „Přítomnost českých hráčů v kontextu s aktuálním dění na Ukrajině považuji za krajně nevhodné a špatné. Za současné situace by v Rusku neměli hrát,“ má jasno český europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

Lidovec Výborný by obětoval štědré kontrakty

Zatímco český premiér Petr Fiala (ODS) podnikl odvážnou cestu do rozstříleného Kyjeva, aby osobně podpořil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, pětici legionářů nevadí, že si ve 2.kole play off o Gagarinův pohár z ledové plochy čte oslavné transparenty na zločince Putina či nápisy oslavující vražednou Rudou armáda. Některé jsou vylepeny i přímo na střídačce týmů. Ideologickou atmosféru podtrhuje zářící písmeno Z na reklamní kostce zavěšené pod střechou hal jako symbol vychvalující ukrajinskou okupaci a vzdávání holdu ruským vojákům. „Jde o osobní rozhodnutí hráčů, ale na jejich místě bych se sbalil, obětoval bych štědré kontrakty a vrátil bych se domů, Vždyť už tak učinila řada severských kluků a dokonce kluby jako Jokerit Helsinky či Dinamo Riga na protest proti okupaci ze soutěže odstoupili,“ tvrdí předseda Poslaneckého klubu KDU-ČSL Marek Výborný. Okamžitý odjezd ze země okupantů schvaluje i I. místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin. „Myslet nyní na peníze, o které bych nedodržením kontraktu přišel, je silně nemorální, zvláště, když Rusové vraždí nevinné lidi, včetně malých dětí. Jsou chvíle, kdy finance prostě nejsou a nemohou být primární,“ podotýká 1. místopředseda Senátorského klubu ODS a TOP 09.

Kluby tamní KHL dostaly oficiální žádost od hokejového svazu o podporu ruské armády a jejího útoku na Ukrajinu, jak informoval ruský server sports.ru. Zveřejnil i následující dopis adresovaný klubům. „Dnes všichni procházíme těžkým obdobím. Každou minutu je ve všech informačních zdrojích zveřejněno mnoho informací a bohužel velmi často jde o nevěrohodné zprávy a nepravdy. Žádáme vás o podporu této akce a spolupráci s fanoušky v otázce podpory naší armády," stojí podle serveru v dopise. V dokumentu se dále praví: „Zasíláme koordinované propagandistické plakáty. Mohou být vytištěny a distribuovány ve formě letáků, vlajek, vítány jsou také audio a video výzvy v kostce,“ píše se dále. Výraz „žádost“ se ale zdá být klasickým ruským eufemismem pro něco docela jiného, protože vzápětí autoři dopisu dodávají: „Upozorňujeme, že tato akce je povinná a podléhá nahlášení.“

Následující den po zápase totiž mají být všechny reportovací informace včetně fotoreportáží, videoreportáží a stručného popisu provedených propagandistických akcí zaslány na svaz do 10 hodin. Čeští hokejisté odmítají o nynějším dění v KHL veřejně hovořit, většinou se omlouvají, anebo promluví jen pod příslibem anonymity s tím, že vůbec nevědí, co by se s nimi stalo, kdyby utekli a upozorňují, že opustit nyní Ruskou federaci není vůbec snadné.

Opatrnou rétoriku na adresu českých hokejistů v ruské KHL volí předseda Poslaneckého klubu ODS Marek Benda. „Odsoudit je by bylo velmi laciné, je zapotřebí si uvědomit, že jsou pod smlouvami a z žádné práce se jen tak lehce neodchází. Navíc hráči nejsou jedinými českými občany, kteří v Ruské federaci zůstali pracovat. S nějakým drakonickým odsuzováním bych byl velmi opatrný a už vůbec si nedovoluji je moralizovat tady z Prahy.“ Situace podle šéfa pražské ODS není jednoduchá. „Podívejte se na Němce, kteří i za této situace odebírají od Rusů plyn, aby jim nebyla zima. Samozřejmě mě netěší, že se čeští hráči stali nástrojem ruské propagandy, ale na celou problematiku je zapotřebí se podívat v širším kontextu,“ dodává Benda.

Janda by po bombardování divadla odešel

Také předseda sněmovního podvýboru pro sport a bývalý reprezentant ve skocích na lyžích Jakub Janda z ODS, nechce tuzemské reprezentanty veřejně pranýřovat, ale sám by postupoval jinak. „Je na každém jednotlivci, jak se rozhodnou. Pokud bych se ocitl na jejich místě a viděl jsem, jak Rusové bombardují divadlo v Mariupolu, pod nímž se v krytech ukrývají děti a jejich maminky či babičky, tak bych se snažil okamžitě zemi opustit, navzdory štědrým smlouvám a přemlouvání jejich agentů. Neváhal bych ani minutu.“ Vítěz Světového poháru i první muž z Turné čtyř můstků z roku 2006 si nedovede představit, že by si za současné situace vydělával v Rusku. „Jeden čas Japonci prosazovali návrh, aby skokani kromě své země reprezentovali i vybrané týmy jako je tomu ve formuli 1. Nikdy se tak nestalo, ale pokud by se myšlenka realizovala a já by skákal teď za ruský tým, odešel bych. Nemohl bych působit v zemi, jejíž vojáci vraždí i malé děti,“ praví dvojnásobný medailista z mistrovství světa v Oberstdorfu v roce 2005. Janda naprosto schvaluje, že ruští sportovci jsou vyloučeni ze všech vrcholných akcí a Národní sportovní agentura (NSA) dbá, aby si nikdo z jejich reprezentacemi neměřil své síly. „Proto by bylo asi vhodné, aby Češi, kteří nyní hrají v ruské KHL, nereprezentovali na nadcházejícím mistrovství světa,“ soudí poslanec.

Ještě radikálnější než Jakub Janda je senátor za TOP 09 Tomáš Czernin. „Jejich počínaní hraničí s prostitucí. Pokud jim nevadí hrát v lize, která propaguje zločinecký Putinův režim, neměli by už nikdy obléci dres národního týmu.“ Příbuzný krále Karla IV. by byl alespoň trochu tolerantnější, pokud pětice v probíhajících bojích o Gagarinův pohár projevila nějaké hrdinské gesto. „Například by nenastoupili k zápasu a poukázali by, že jako občané demokratické a svobodné země nebudou hrát pod propagandistickými symboly adorující válku a Vladimira Putina.“ Návod, jak odsoudit ruskou agresi, nabízí místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský. „Bylo by sympatické, kdyby si vzali příklad z gymnastky Věry Čáslavské, která během olympiády v Mexiku 1968 na protest proti okupaci naší země odvrátila na stupních vítězů při sovětské hymně hlavu od druhé vítězky Larisy Petrikovové, s níž se v prostných cvičení dělila o zlato. Po celou dobu ceremoniálu hleděla do země,“ připomíná symbol vzdoru týkající se sovětské okupace někdejšího Československa.

Měli by předvést podobné gesto. „Vždy se vymezovala proti komunistům, neváhala podepsat ani Dva tisíce slov kritizující minulý režim.“ Podle Zdechovského je zapotřebí ukázat, že Češi souzní s Ukrajinou na všech frontách. „Pokud by se čeští hráči vyjádřili proti invazi na sociálních platformách, velmi bych si jejich odhodlání vážil. Ovšem takový krok je o osobní statečnosti.“ Sám však upozorňuje, že by hráčům reprezentační dres neodebíral. „Hodně kluků, kteří hrají ruskou KHL osobně znám, a jsou to slušní lidé. Ocitli se v těžké situaci, kdy vědí, že pokud nedodrží smlouvu, přijdou o miliony, na druhou stranu je nutné nějaký vzdor ukázat, zvláště když umírají děti.“

Stát nemůže hráčům zakázat práci v Rusku

Zdechovského stranický kolega Marek Výborný se zdráhá o krajanech hovořit jako o zrádcích či dokonce o kolaborantech. „To jsou silná slova, ti kluci žádný zločin nespáchali. Měli by ale přehodnotit priority a obětovat štědré kontrakty. Není ale vhodné, aby byli součástí ruské propagace. Všichni ze současné pětice jsou vynikajícími hokejisty a nepochybuji, že by po návratu z Ruska nesehnali v Evropě lukrativní angažmá.“

Tomáš Czernin se ale nemůže s působením českých hokejistů v ruské KHL během války na Ukrajině v žádném případě smířit. „Do celého případu by měl vstoupit český stát a udělat taková opatření, aby hráči nemohli působit v soutěži, která oslavuje válečného zločince. Je nepřijatelné, aby se reprezentanti prodali v době, kdy Rusové vyvražďují Ukrajinu. Naše exekutiva by měla konat.“ Marek Výborný ale se senátorem nesouzní. „Nedovedu si představit, jakým právním nástrojem by náš stát donutil české hokejisty z KHL odejít či jim dokonce zakázal v Ruské federaci pracovat. Tady bych se už obával, že by byl zasažen princip svobody v osobním rozhodování,“ říká člen ústavně-právního výboru ve Sněmovně. Upozorňuje, že řada nadnárodních společností v Rusku nadále působí. „Pokud se nepletu, tak oděvní gigant Marks & Spencer se z Ruské federace doposud nestáhl. Opravdu není možné firmám či jednotlivcům nakazovat, jak se mají rozhodnout. Každý musí konat podle svého nejlepšího svědomí,“ apeluje Výborný.

Tomáši Zdechovskému se rovněž příčí představa, že by stát hokejistům, anebo komukoli jinému přikazoval, že musí okamžitě opustit území Ruské federace a ihned zde přestat pracovat. „Stát by měl pouze doporučit, že není vhodné, aby se čeští občané na území okupantů zdržovali. Uměl bych si představit, že takové silné doporučení by vydalo ministerstvo zahraničí.“ Europoslanec ale znovu zdůrazňuje, aby se na české hokejisty hrající v KHL nepohlíželo jako na lidi, kteří ignorují zásadní morální principy. „Nejsou to žádní zločinci, jsem přesvědčen, že se v klucích vše bije a nad situací citlivě přemýšlejí,“ uzavírá pro EuroZprávy.cz Tomáš Zdechovský.