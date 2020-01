Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. V souvislosti s kritizovaným článkem s Urválkem, který mimo jiné poslal v roce 1950 na smrt právničku a političku Miladu Horákovou, prohlásila, že za svými odbornými pracemi si dále stojí.

Poslankyně již v pátek v České televizi kvůli kritice odmítla svou kandidaturu na ombudsmanku, kterou navrhl prezident. Miloš Zeman dnes řekl, že si váží rozhodnutí Válkové nekandidovat na ombudsmanku poté, co se objevily informace o tom, že v 70. letech napsala článek společně s Urválkem.

Podle Hamáčka by ale Válková měla skončit i v pozici zmocněnkyně pro lidská práva. "Považoval bych za logické, kdyby skončila," řekl dnes v České televizi. "Pokud tam zůstane, tak ta debata neskončí a místo toho, aby dělala, co má zmocněnec dělat, tak bude vysvětlovat, jestli znala Urválka," dodal. Válková se v minulých dnech hájila mimo jiné tím, že Urválka neznala. Hamáček to zpochybnil.

Odvolání Válkové z pozice vládní zmocněnkyně v OVM podpořili i předsedové opozičních TOP 09 a STAN Markéta Pekarová Adamová a Vít Rakušan. "Pokud byla Válková členkou normalizační KSČ, nedává to velkou důvěru, že ví, co jsou lidská práva, a že je bude důsledně hájit," řekla Adamová. Podobně se vyjádřil i Rakušan a apeloval na Hamáčka, aby ČSSD ve vládě prosadila odvolání Válkové.

- Kdo je Urválek nevěděla

- že přispívá k šikaně disidentů nevěděla

- kdy vstoupila do KSČ nevěděla

- že bude tr. stíhání premiéra zastaveno, tím si byla skoro jistá.

Seznamte se, Helena Válková, prezidentova kandidátka na Ombudsmanku — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 9, 2020

Hamáček uvedl, že o věci bude mluvit s Babišem. "Z mého pohledu je to neudržitelné. Pokud to ale premiér bude držet na sílu svými deseti ministry, tak s tím nic neudělám," řekl. Podotkl také, že v minulosti sice ČSSD nominaci Válkové na funkci zmocněnkyně podpořila, tehdy ale neměla k dispozici současné informace.