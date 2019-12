To podělal. Poslal jsem ho někam. Babiš v televizi řádil kvůli kauze Moniky Babišové

Jak už server EuroZprávy.cz informoval, celá kauza začala ve chvíli, kdy se na Instagramu Moniky Babišové objevily snímky z vánočního večírku, kde se Monika i hosté převlékli do vánočního. Večírku se účastnil také její kamarád, florista Ivan Šablatúra.

Ten se pod jednou z fotografií pustil do lidí s nižšími příjmy. "My se bavíme na večírku a chudoba u PC na fotkách. Myslím že je všechno v pořádku," napsal na Instagram. Krátce na to příspěvek zmizel a s ním i celý Moničin účet.

Florista se sice za svá slova omluvil, ocitl se ale pod palbou premiéra Andreje Babiše. "Pan Šablatúra je arogantní hlupák a píše nesmysly, které zásadně odsuzuji. Zneužil moji paní ke své reklamě," řekl Blesku premiér.

Celá kauza tím ale neskončila, naopak. Babiš se k ní vrátil i ve vysílání televize Barrandov. "To podělal. Poslal jsem ho někam," zuřil. Dodal, že udělal brajgl.

Od floristy přitom sám několik let nakupuje květiny a jednu z nich vzal i na setkání s novou šéfkou Evropské komise. Předáním kytice Ursule von der Leyenové se pochlubil i sám Šablatúra.

Babiš ale tvrdí, že nešlo o oficiální dar, ale spíše o jeho gesto. "Kytici pro paní Leyenovou jsem vybíral sám a taky jsem ji zaplatil ze svých peněz," řekl serveru a dodal, že květiny u něj objednává několik let, ale všechny si platí.