Nevyhrožujte. Spor o Koněva by se měl řešit diskusí, vzkázal Petříček do Ruska

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spor kolem sochy maršála Ivana Koněva v pražské Bubenči je záležitostí pro věcnou diskusi, není v něm prostor pro výhrůžky nebo hrozby sankcemi. V reakci na dnešní vyjádření ruské diplomacie to ČTK řekl český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Rusko by podle něj mělo vnímat, že sochu nechce nikdo ničit. Byl by rád, kdyby komunální politici nedělali věci, které naruší vztahy České republiky se zahraničím.