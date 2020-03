TOP 09: Babiš svými výroky na adresu europoslanců ohrožuje pověst Česka

"Vyzývám ho, aby byl chlap, uznal, že udělal chybu," uvedla Adamová. Omluvu si zaslouží i čeští europoslanci, dodala. Chování premiéra podle ní způsobuje mezinárodní ostudu.

Vyzvala jsem Andreje Babiše, aby se omluvil poslankyni CSU Monice Hohlmeier, o které řekl naprosto nehorázná slova.



Hulvátské projevy a lži premiéra se u nás bohužel staly jeho normou. Dělat nám však ostudu i u našeho největšího obchodního partnera nesmí. — Markéta Adamová (@market_a) March 3, 2020

Podle Babiše Zdechovský a Peksa škodí vládě tím, že v EP otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Zdechovský se proti premiérově výrokům ohradil, podal trestní oznámení kvůli výhrůžkám, které mu v návaznosti na Babišova slova posílají lidé. Zvažuje také další právní kroky. Peksa ČTK napsal, že o dalších krocích zatím uvažuje. "Právní cestu ve vztahu k panu premiérovi zvažuji, nicméně priorita pro mne zůstává řešení špatného nastaveni systému dotací," uvedl.

Také podle Jurečky Babiš přehnal slova o vlastizrádcích. "Chápu, že možná je to pro pana premiéra nepříjemné, ale pokud člověk má čisté svědomí a nemá obavu z jakéhokoli výsledku šetření, tak řekne na rovinu: jsme otevření, připravení komunikovat, nemáme obavy z toho, co tady zjistíte," řekl Jurečka.

"V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci Tomáš Zdechovský a Mikuláš Peksa vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka," napsal dnes na twitteru Babiš. Podle Jurečky ale na v rádiu zazněla z úst předsedy vlády spíše obecná informace, nikoli omluva.

V rozhovoru na Frekvenci 1 se mě redaktorka zeptala, co říkám na to, že po mém vyjádření, že jsou europoslanci @TomZdechovsky a @vonpecka vlastizrádci, jim někdo vyhrožuje smrtí. Odpověděl jsem, že mě to mrzí, asi jsem to přehnal. Omlouvám se za to. Byla to nadsázka. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 3, 2020

Skupina europoslanců minulý týden v Česku zjišťovala fakta o údajném Babišově střetu zájmů. Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno. Babiš obvinění ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.