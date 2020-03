TOP 09 chce kvůli krizi příspěvky či daňové úlevy pro podnikatele

Zástupci strany to dnes řekli na tiskové konferenci vysílané přes facebook.

Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová ocenila vládní balík opatření obsahující třeba proplacení náhrady mzdy za zaměstnance, kteří jsou v karanténě. Je podle ní ale potřeba připravit záchrannou síť pro všechny, které situace kolem koronaviru postihne.

Česká ekonomika nezemře, ale musíme vytvořit pro lidi záchrannou síť. Předkládáme 10 návrhů, jak pomoci živnostníkům a apelujeme na vládu, aby se tím inspirovala. https://t.co/DZPMNiYZ1t — TOP 09 (@TOP09cz) March 20, 2020

Podle Pekarové Adamové TOP 09 chce, aby si vláda osvojila návrh na odložení 3. a 4. vlny EET, protože jen kabinet může teď takový návrh předložit. Odloženo by to mělo být minimálně o půl roku nebo déle. Upozornila, že EET se bude nově týkat i ambulantních lékařů, kteří teď mají jiné starosti.

Podle místopředsedy TOP 09 Lukáše Otyse strana navrhuje, aby OSVČ bez zaměstnanců dostali příspěvek 45.000 rozložený do tří splátek, protože se na ně nevztahují opatření vlády o proplácení zaměstnaneckých platů. Chce také minimálně na rok odpuštění sociálního pojištění za zaměstnance a následné snížení odvodů na polovinu na dobu jednoho roku.

Strana dále navrhuje odložit platby daně z příjmů pro živnostníky a malé a střední podnikatele a následné rozložení této částky do 12 měsíčních splátek a zároveň zrušit zálohy daně z příjmu v roce 2020. Případně jako alternativu doporučuje vrátit z odvedené daně minimálně deset procent jako příspěvek na vypořádání se s krizí. Stát by měl také podle TOP 09 platit nemocenskou již od prvního dne, a to i v případě, že zdravotní neschopnost nesouvisí s koronavirem. Strana chce i odložení odvodu DPH za prokazatelně nezaplacené faktury.

Zároveň navrhuje tříměsíční odpuštění nájmů podnikatelů v prostorách měst, obcí a státních institucí, odložení splátek a hypoték pro OSVČ, malé a střední podnikatele a odložení platby energií a následně rozložení této platby do 12 měsíčních splátek. Po státní správě dále chce, aby zvýšila svou toleranci vůči opožděným platbám. Vládu také strana vyzvala, aby zachovala dosavadní třicetidenní lhůtu pro vracení nadměrných odpočtů na dani z přidané hodnoty plátcům

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek očekává, že se rozpočtové příjmy propadnou o desítky miliard a ještě větší částku bude muset stát dát na ekonomické impulsy či na podporu podnikatelů a lidí postižených krizí. Vláda si podle něj na to bude muset půjčit, zároveň by ale měla předložit změnu zákona o státním rozpočtu, ve kterém změní priority a výdaje, které nejsou nezbytné, věnuje na podporu ekonomiky. "Nemusí to být pro někoho příjemné, ale je to naprostá povinnost," řekl. Česká ekonomika podle něj jistě projde krizí, která ji do značné míry změní. Věří, že změna povede k větší efektivitě a konkurenceschopnosti.