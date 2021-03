TOP 09 chce odměny i pro dobrovolníky

Odměny pro dobrovolníky má podle Jakoba umožnit novela zákona o kompenzačním bonusu. "Dobrovolníkům umožní prostřednictvím jednoduchého formuláře získat kompenzační bonus. Jejich žádosti bude vyhodnocovat příslušný finanční úřad," uvedl.

Za nasazení během koronavirové pandemie od října do února dostanou pracovníci v lůžkových zařízeních odměny za 12 miliard korun. Nejpozději v květnové výplatě by zdravotníci měli obdržet 75.000 korun hrubého, nezdravotničtí pracovníci pak 30.000 Kč. Odměny se budou odvíjet podle skutečně odpracovaných hodin. Pracovníci v sociálních službách dostanou za svou práci od podzimu v dalších vlnách epidemie odměny od 15.000 do 50.000 korun podle profese a činnosti. Sociální pracovníci krajů a radnic a pracovníci odborů ochrany dětí by pak měli získat 25.000 korun.

Dobrovolníci pomáhají v sociálních zařízeních a nemocnicích již několik měsíců. Jejich školení provádí Český červený kříž (ČČK). Ten od tohoto týdne pošle do deseti nemocnic týmy dobrovolníků. Denně bude v nemocnicích působit 80 členů ČČK a absolventů jeho ošetřovatelských kurzů. Budou zajišťovat základní ošetřovatelskou péči u pacientů.

Kurz ČČK pořádá od října loňského roku a prošlo jím dosud více než 3000 dobrovolníků.