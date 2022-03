TOP 09 navrhne zastupitelům přejmenovat část ulice v Praze na Ukrajinských hrdinů

Přejmenovat ulici navrhli na svém únorovém jednání zastupitelé Prahy 6. O názvech ulic a veřejných prostranství rozhoduje magistrátní místopisná komise a následně vedení města. Návrh podpoří koaliční Praha Sobě a rovněž Piráti. Opoziční ANO se záměrem v navrhované podobě nesouhlasí a ODS se jím dosud nezabývala.

"Myslím, že požadavek městské části je zcela na místě, a proto budu tento záměr navrhovat k zařazení do programu příštího jednání zastupitelstva hlavního města," řekl Chabr. Koaliční Praha Sobě návrh podle svého lídra a starosty Prahy 7 Jana Čižinského podpoří.

"Neuvěřitelnou odvahu ukrajinských bojovníků, kteří už skoro měsíc brání svoji vlast před bezprecedentní agresí ruského diktátora Vladimira Putina, je na místě náležitě ocenit. Proto nápad vítám a podporuji," uvedl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Zároveň upozornil na správný postup pojmenování ulic a prostranství, kdy jej nejprve musí projednat a schválit místopisná komise a následně městská rada. "Komisi již byl návrh na přejmenování části Korunovační ulice předán, takže proces běží," uvedl.

Návrh přejmenovat část Korunovační ulice navrhl na jednání zastupitelů Prahy 6 v únoru zastupitel Libor Bezděk (STAN). S přejmenováním ulice současně navrhl pojmenovat most přes železnici po ukrajinském ženistovi Vitalii Skakunovi. Oba návrhy zastupitelé Prahy 6 tehdy přijali.

Předseda zastupitelů opozičního ANO Ondřej Prokop souhlasí, aby některá z ulic nesla název podporující Ukrajinu, ale nesouhlasí s uvedeným záměrem, který považuje za "rychlokvašku". Podle něj je třeba hledat místo a název vyjadřující vztah metropole k Ukrajině i za 100 či 500 let. "Co se týče přejmenovávání ulic, měla by tomu předcházet společenská diskuse, která bude reflektovat historický vývoj a dlouhodobou perspektivu," uvedl.

Zastupitelé opoziční ODS se podobnou otázkou podle mluvčí pražské ODS Lenky Mottlové dosud nezabývali. Zastupitelé podle ní nyní řeší na svých městských částech pomoc a ubytování pro ukrajinské uprchlíky, materiální pomoc nebo místa ve školách pro ukrajinské děti. "Zastupitelé ODS se této otázce (přejmenování) budou věnovat při jednání zastupitelstva," uvedla mluvčí.

Do Prahy již několik týdnů přijíždějí desetitisíce ukrajinských uprchlíků. Centrum pomoci Ukrajincům v Kongresovém centru Praha (KCP) odbavilo ve čtvrtek 2220 lidí. Bylo to o 545 méně než ve středu a zároveň nejnižší počet v tomto týdnu. Od začátku fungování bylo v centru, které je společné pro hlavní město a Středočeský kraj, odbaveno 43.830 lidí prchajících před ruskou invazí.