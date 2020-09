TOP 09 navrhuje nový zákon. Má stanovit pravidla odškodňování za opatření proti covidu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

TOP 09 navrhuje zákonem do budoucna upravit odškodňování podnikatelů postižených vládními opatřeními proti koronaviru. Pomoc státu chce navázat na fixní náklady, informovala dnes opoziční strana v tiskové zprávě. Pokud opatření podnikatelům činnost zcela zastaví, stát by jim podle předlohy měl kompenzovat fixní náklady v plné výši, v případě omezení činnosti by se jednalo o náhradu ve výši poloviny fixních nákladů.