Transparency International monitoruje volební kampaň, hodnocení zveřejní ve čtvrtek

Desítku parlamentních stran a jejich koalic hodnotila podle osmi kritérií, která se týkala informací o rozpočtech na kampaň, o rozdělení nákladů mezi kandidáty a strany nebo o marketingu na sociálních sítích.

Analytici TI sledovali i informace o členech volebních týmů a agenturách zajišťujících politickou reklamu a akce, data o dárcích a podporovatelích a časových plánech pro předvolební akce. Politická uskupení za transparentnost oznámkují zhruba týden před hlasováním voličů, které se uskuteční 2. a 3. října, na škále od jedničky do pětky.

Voličům chce TI prostřednictvím tabulek a informací na transparentnivolby.cz sdělit, jak strany k financování kampaně přistoupily a jaké kanály používaly. Cílem projektu je podle ředitele TI Davida Ondráčky také zvyšovat tlak na transparentní chování stran.

Podle analýz finančních toků na transparentních účtech k minulé neděli, jak je novinářům představil koordinátor projektu Ondřej Cakl, utratily strany a koalice před začátkem nejintenzivnější části kampaně 150 milionů korun, z toho 42 milionů korun investovaly do billbordů a další venkovní reklamy, 18 milionů do tisku, a to nově s větším využitím stranických novin. Do propagace na facebooku vložily strany a koalice zhruba 5,5 milionu korun. Dalších 37 milionů pak vykázaly jako poradenství.

Zvláštností letošních voleb je množství koalic v jednotlivých krajích, pro které je třeba transparentní účet vést. Organizace tak sledovala a bude sledovat 33 transparentních účtů.

Monitorování předvolebních kampaní se Transparency International věnuje od první přímé volby prezidenta na počátku roku 2013. Smyslem je nastavit vyšší standard transparentnosti a otevřenosti politických stran a hnutí při poskytování informací o financování kampaní směrem k veřejnosti. Podle Cakla se od té doby transparentnost kampani, zvlášť u některých stran, výrazně zlepšila. Protože ale informace o financování kampaní mají strany odevzdávat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran až tři měsíce po volbách, voliči nemají před hlasováním k dispozici jednoduchý přehled.