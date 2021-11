Trh práce je podle Hanáka hlavním problémem, Babiš kritiku vlády odmítl

Na jeho slova reagoval na sněmu premiér Andrej Babiš (ANO), který kritiku odmítl a uvedl, že jeho vláda udělala ve srovnání s předchozími kabinety nejvíc práce. K trhu práce uvedl, že během pandemie se zásluhou vlády podařilo udržet nízkou nezaměstnanost.

Sněm Svazu průmyslu a dopravy se dnes uskutečnil po roční pauze s Mezinárodním strojírenským veletrhem, loni se konal pouze on-line.

"Trh práce neexistuje, je to největší problém české ekonomiky. Nás nezajímá, kolik procent je nezaměstnanost, ale zajímá nás, kolik těch lidí reálně chce pracovat, nebo zda chtějí být na dávkách a zároveň v šedé ekonomice. Problém je, že tady 30.000 seniorů odejde do důchodu a nemá je kdo nahradit. A jediným řešením je jasná politika pro přijímání zahraničních pracovníků," prohlásil Hanák. Zatímco v Dánsku je podle něj možné zaměstnat cizince do měsíce, v České republice to celé trvá i devět měsíců.

Problematické je podle Hanáka i české školství, které podle něj "nikdo neřeší". Hanák míní, že jeho úroveň naprosto neodpovídá požadavkům firem ve 21. století. Plošnému zvýšení platů učitelů vytkl právě to, že bylo plošné. "Když jsem přišel s tím, že je zapotřebí motivační program pro mladé učitele, aby ve školství zůstávali, byl jsem nepochopen," řekl.

Zopakoval kritiku přístupu vlády k takzvanému kurzarbeitu i princip minimální mzdy, kterou označil za zlý nástroj. Přidal i výhrady k podobě státního rozpočtu. "Veřejné finance se propadly kvůli populistickým rozhodnutím. Přihazovalo se důchodcům, a přitom nejpostiženější byli ti, kdo nemohli podnikat, museli zavřít své podniky a byly to i firmy mimo oblast cestovního ruchu," řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy. Babiš opáčil, že stát se zadlužil kvůli tomu, aby mohl během covidu pomoci těm, kteří podnikat nemohli a vynaložil 460 miliard korun. Premiér dodal, že Česko patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě.

Hanák také řekl, že vláda nepředložila žádnou studii dopadu snižování emisí podle evropského Green Dealu na Českou republiku a její ekonomiku. Babiš k tomu uvedl, že on s Poláky na nedávné klimatické konferenci v Glasgow vybojoval možnost zvolit si v každé zemi vlastní energetický mix na cestě k nízkouhlíkové ekonomice.

V projevu, v němž Hanák komentoval práci končící vlády za poslední rok, naopak pochválil dokončenou modernizaci dálnice D1, investice do železnice i program Antivirus. Uvedl, že od slibované digitalizace státní správy čekal víc, ale ocenil zavedení bankovní identity.

Na závěr svého projevu připojil i komentář na adresu premiéra Andreje Babiše (ANO), který se sněmu účastnil. "Přežili jsme dvě okupace, přežili jsme finanční krizi, zvládáme i covidovou krizi. A přežili jsme i tvoji vládu, Andreji," zakončil Hanák.