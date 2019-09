"My jsme samozřejmě pro snižování daní. Tady se dá čekat, že aspoň se zadními lavicemi ODS zatím vždycky hlasuji, jestli je to nějak nepřejde. Když jsem prosazoval, aby dvouleté děti nechodily povinně do školek, tak myslím, že hlasovali se mnou i komunisté. Zrušení plošné ideologické inkluze prosadím s kýmkoli. Když se jednalo o tom, aby vodáci si mohli dát aspoň pivo, tak jsem hlasoval i s Piráty. Čili s kým prosadíme největší kus našeho programu, s tím půjdeme do koalice, samozřejmě pakliže budeme mít takový výsledek, aby se s námi někdo bavil," řekl Václav Klaus mladší.

Příští rok na podzim se v Česku budou konat krajské a senátní volby, které ale pro Trikolóru nejsou prioritou. Senát toho podle Klause moc neovlivní a zároveň by hnutí bylo pro zrušení krajů. "Přijde nám, že je to zbytečná instituce, která užírá velkou část veřejného prostoru a je pod malou veřejnou kontrolou," poznamenal. Na druhou stranu ale řada členů nemá ambice zapojit se do centrálních voleb. Spíše chtějí působit v místě, kde žijí. "Tlak, abychom se tam nějakým způsobem etablovali, bude takový, že se tomu těžko bude dát vyhnout," dodal Klaus.

Podle srpnového průzkumu společnosti Kantar CZ, který v neděli zveřejnila Česká televize, si Trikolóra polepšila oproti červnu o půl procentního bodu. Získala by 3,5 procenta hlasů, což by jí ale na vstup do Sněmovny nestačilo. Hnutí má podle Klause k dispozici vlastní průzkum, který mu přisuzuje zhruba šest procent. "Ideální výsledek je tak 57 nebo 67 procent, pak bychom prosadili z našeho programu všechno a bylo by to výborné," řekl s nadsázkou Klaus.

Kampaň Trikolóry bude zejména osobní. "Budeme objíždět naší lehce komickou dodávkou republiku, setkávat se s lidmi, dávat jim nějaké další informace. To je strašně důležité, o tom to v jádru je. Řada dalších politických stran to nedělá, protože dílem jsou líné, dílem se bojí lidí, takže v tomhle je můžeme dohnat a nebude to tolik stát," uvedl.

Program hnutí chce ale propagovat i tím, že zástupci ve Sněmovně, tedy on a další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková, budou do konce tohoto volebního období předkládat v dolní komoře návrhy zákonů, interpelovat a podobně.

Trikolóra chce zrušit minimální mzdu nebo sportovní agenturu

"Mzda se musí určovat dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem," řekl Klaus. Hnutí je podle něj proti tomu, aby stát zaměstnavatelům něco nařizoval. "Když uměle zvyšujeme minimální mzdu, nevede to k tomu, že lidé mají mzdu vyšší, ale k tomu, že zaměstnavatelé okamžitě začnou práci nahrazovat stroji nebo jinými úsporami," dodal.

Hnutí by také chtělo zvýšit maximální rychlost na dálnicích ze 130 na 150 kilometrů za hodinu a na vybraných silnicích první třídy z 90 na 100 kilometrů za hodinu. "Vycházím z toho, že když jsem byl malý kluk, tak jsme měli trabanta, který z rychlosti, kterou dokázal dosáhnout, což bylo asi 110 kilometrů za hodinu z kopce, měl brzdnou dráhu asi tak kilometr. Teď jezdím autem, které ze stejné rychlosti má brzdnou dráhu asi tak stonásobně menší, plus všechny bezpečnostní prvky. Kvalita dálnic se také pořád zvyšuje," uvedl Klaus.

Ve městech Trikolóra zvyšovat povolenou rychlost kvůli bezpečnosti nechce. Kamerové systémy by se ale podle Klause měly přesunout z míst s minimální nehodovostí do středu měst, ke školám či nebezpečným křižovatkám. Hnutí je také pro zavedení maximální hranice pro požití alkoholu u řidičů, vodáků a cyklistů do 0,5 promile. "Člověk má být trestán za to, co způsobí, ne za to, co by způsobit mohl," poznamenal Klaus s tím, že ve většině evropských zemí určitá tolerance existuje.

Co se týče změn ve školství, Klaus by byl pro zrušení povinné předškolní docházky. Podle něj většina rodičů i dobrovolně děti v předškolním věku do mateřských škol posílá, ale pokud někdo například z osobních důvodů nechce, mělo by mu to být umožněno. "Myslím, že ta hranice má být nástup do školy, že v šesti letech musí dítě do toho kolektivu přijít," uvedl.

Trikolóra je podle Klause proti agenturám, které nemají přímou kontrolu výkonné složky. Proto by mimo jiné byla pro zrušení nově zřízené Národní sportovní agentury, která postupně převezme od ministerstva školství agendu státní politiky ve sportu. "Má to dělat ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Maximálně se společnost může usnést, že sport je tak důležitý, že má mít samostatné ministerstvo, ale pak je to pod veřejnou kontrolou," řekl Klaus.

Zakladatel hnutí je také odpůrcem evropských dotací, obecně by jejich počet razantně snížil. "Kdyby (peníze) zůstaly v republice, tak republika si v rozpočtu může určit, na co je dá," poznamenal. Když byl ředitelem gymnázia PORG v Praze, dostávaly školy peníze na investice podle velikosti, uvedl.

"Ředitel se rozhodl, jestli opraví ribstole, vchodové schodiště, na co to využije ve prospěch školy. Teď je situace taková, že tyhle peníze už neexistují, protože daňoví poplatníci je posílají ministerstvu a to je posílá do Bruselu," dodal s tím, že následně nemůže při žádosti o dotace škola sama rozhodovat o tom, na co je využije.