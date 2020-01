Trumpův plán pro Izrael? Z Česka přicházejí reakce, některé dost ostré

Trump uvedl, že plán nabízí realistické řešení v podobě dvou států, tedy vzniku nezávislé Palestiny po boku Izraele. Jeruzalém by měl zůstat nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu plán uvítal, předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se naopak nechal slyšet, že práva Palestinců nejsou na prodej.

Šéf sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD) ČTK řekl, že vznik samostatné Palestiny je cestou, která by mohla situaci uklidnit. "Nicméně je to typicky trumpovské, on sice udělá A, ale neudělá B. Především se nedomluví s Palestinci," uvedl. Trump podle Veselého nepostupuje jako seriózní diplomat, ale pravděpodobně se snaží hlavně upoutat pozornost. Za vhodnější by považoval přivést obě strany k jednacímu stolu a poté o plánu jednat. "Státy se jednostranným vyhlášením, zvlášť bez těch, pro které je stát zakládán, dělat nedají," uvedl.

Bžoch míní, že Trumpova vize by mohla být "výkopem" k jednání. "Druhá strana ji ale hned v prvním okamžiku kategoricky odmítla. Status Jeruzaléma má velký symbolický význam, ale hlavní problém vidím v uspořádání Západního břehu Jordánu. Vize představuje zachování současného stavu, tedy minimální až nulovou revizi již okupovaných území. S tím zástupci palestinské samosprávy nikdy nebudou souhlasit," sdělil ČTK.

Poslanec Pirátů Jan Lipavský považuje Trumpův plán za problematický až nebezpečný. "Vychází vstříc izraelským požadavkům a naprosto ignoruje požadavky palestinské. Nejhorší je asi ta část, která legalizuje osady na Západním břehu Jordánu a fakticky tak anektuje toto území. Mírový plán by měl respektovat mezinárodní právo," uvedl.

Poslankyně Jana Černochová (ODS) vnímá plán jako příležitost. "Je to po hodně dlouhé době upřímná a vážně míněná iniciativa ve prospěch stabilního východiska z izraelsko-palestinské krize. Jiný plán na stole v tuto chvíli není, a je tedy třeba o něm zodpovědně diskutovat a přimět palestinskou stranu k diskusi," sdělila ČTK. Plán podle ní nabízí Palestincům řadu možností, jak zlepšit infrastrukturu a životní podmínky.

Šéf výboru pro EU Ondřej Benešík (KDU-ČSL) ČTK řekl, že Trump předložil seriózní plán, který může doznat i poměrně zásadní změny. "To, co možná někteří doufali, že to bude rázně odmítnuto, se nestalo. Naopak některé poměrně vlivné arabské státy to neodmítly a chtějí jednat," uvedl. Pokud bude zajištěn do Jeruzaléma přístup příslušníkům všech náboženství, nemá problém s uznáním města jako hlavního města Izraele. "Jsem přesvědčen, že toto je Izrael schopen naplnit," řekl.

Předseda STAN Vít Rakušan míní, že pokud Trump svůj plán jen bez širších konzultací "vystřelil", nemá moc šancí na realizaci. "Ostatně prohlášení Palestinců, že 'Jeruzalém není na prodej', hovoří za vše. Spíš v tom celém vidím snahu Donalda Trumpa demonstrovat pozici silného muže před prezidentskými volbami," napsal Rakušan ČTK.

Předseda KSČM Vojtěch Filip uvedl, že plán je v zásadním rozporu s platnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. "V podstatě říká, že co bylo vojensky k dnešnímu datu obsazeno, to je toho státu, který to vojensky obsadil. To by znamenalo, že podobně dopadne Kypr a další území, což je výsměch mezinárodnímu právu," napsal Filip ČTK.