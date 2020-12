Újezd u Brna řeší, co s bývalým starostou. Známý biskup Hradil nešetřil vulgaritami zastupitelku

"Tato debata je naprosto ubohá." (...) "Vy mi neraďte, co mám říkat, vy mě znásilňujete tady tím..." "Vy mě znásilňujete 20 let co tady jsem." "Ale, vy jste tak ošklivá, že to bych nečinil." To je jen krátký útržek z více než dvouhodinového letního zasedání (od cca 15. minuty) zastupitelstva města Újezd u Brna, na němž se bývalý starosta a vlivný biskup Jan Hradil nepohodl s některými dalšími členy zastupitelstva.

Konkrétně tato pasáž vyvolala reakci nejen zastupitelů, ale i mezi občany, kteří byli zasedání přítomni. Sám Hradil se však hájí tím, že se pouze bránil. "Nebylo to ode mě vhodné, ale bylo to vtipné. Já jsem je musel několikrát napomenout, aby mě nechali mluvit. Zkonstatoval jsem, že si nenechám znásilňovat svá práva. Na to ona řekla, že ji znásilňuju," řekl serveru EuroZprávy.cz na dotaz, proč zareagoval takto ostře. Navzdory tomu, že ze záznamu vyplývá něco jiného.

Jak se ukazuje, nejde o ojedinělou událost. V obci údajně panuje řada problémů, které někdejší starosta vyčítá zastupitelům. Jedním z nich má být například zpráva v místním zpravodaji, která uváděla, že Hradil přidělil sociální byt svým rodičům. "Oni už byli 15 let mrtví. Žádal jsem omluvu a dementování a oni prohlásili že ne," popsal bývalý starosta.

Podle dalších zastupitelů ale jde o starou událost, která se navíc neobjevila ve zpravodaji a za kterou se navíc Hradil dočkal omluvy. "Jedná se o záležitost starou minimálně 7 let. Nebyla to žena, kdo se spletl, ale muž. Tuto historku opakovaně pan Dr. Hradil „vytahoval“ veřejně ve zpravodaji i na zasedání zastupitelstva. Dotyčný zastupitel se za tento omyl několikrát veřejně omluvil," vysvětlila pro EuroZprávy.cz místostarostka obce Petra Kocúrová s tím, že nyní již bývalý starosta vyžadoval opakovanou omluvu několik let.

Podle Hradila vedení obce také prohlašuje, že nepředal úřad starosty. To je podle dostupných informací pravda. "Nejen že nepředal úřad, nepředal ani řetěz nové starostce města na ustavujícím zasedání zastupitelstva. O tomto všem existují důkazy a není třeba se k tomuto do detailu vracet. Klíče od úřadu a karty nám předala hlavní účetní města, u které je oproti protokolu bývalé vedení zanechalo. K předání toho nejdůležitějšího – informací k rozjetým projektům, stavu nemovitostí atd. nedošlo nikdy," upozornila místostarostka.

Sporných bodů je v obci více. Některé trvají roky

Bývalý starosta Hradil pro server EuroZprávy.cz vyjmenoval i další případy, které jsou podle jeho názoru problematické. Jedním z nich je například údajná malá šibenice, kterou měla právě místostarostka s jednou s bývalých zastupitelek postavit před radnici.

"Nebyla to žádná šibenička, ale křížek a akci vyprovokovali lidé, kteří po dlouhých letech přátelství s radnicí upadli v nemilost. Nedělala jsem to já ani lidé z „mého“ hnutí Občané městu, město občanům. Pan Dr. Hradil nás pořád dokola nepravdivě obviňuje, s tím ale bohužel nic nenaděláme. Kdo chce pravdu znát, zná ji, a kdo ji znát nechce, tomu to stejně nevysvětlíte," reaguje na obvinění Kocúrová.

Spory v obci vyvolává i debata o prodeji penzionu. Podle bývalého starosty o něm jednala starostka spolu s několika dalšími lidmi, o čemž byl Hradil údajně informován až telefonicky soudním znalcem.

"Něco jiného říká Vám a něco jiného tvrdil na zasedání zastupitelstva. Žádný soudní znalec mu nemohl volat, protože žádné jednání neproběhlo, ani žádné odhady se nekonaly, ani myšlenka o prodeji nevznikla, vše je smyšlené. A proč by měl vlastně někdo volat řadovému zastupiteli a občanovi v takovéto záležitosti?" reagují pro EuroZprávy.cz někteří další zastupitelé Újezdu.

13. zasedání zastupitelstva města Újezd u Brna | zdroj: YouTube

Ti si naopak stěžují, že Hradil zaplavuje město neúměrným počtem stížností a žádostí: "Dopisů, křivých obvinění, které jsme dostali, i udání je opravdu obrovské množství. I když jsou v nich opravdu věci nesmyslné, na všechny jsme museli reagovat." Bývalý starosta jich vedení města zaslal více než čtyři desítky.

Sám Hradil si přitom stěžuje, že město zadržuje dopisy zastupitelům, na což poukázal jak během zasedání, tak následně i pro EuroZprávy.cz. Podle Kocúrové ale šlo o dopis, který neobsahoval nic, co by bylo ať už ve vyhrazené, nebo zbytkové pravomoci zastupitelstva. Proto nebyl zastupitelstvu předán.

"Pokud někdo píše dopisy proti nám a naší práci, nechá je podepsat někým jiným a následně se domáhá jejich předání zastupitelům, zřejmě ten někdo nezná zákon a je třeba mu připomenout, že v případě přenesené působnosti mluvíme o věcné příslušnosti správního orgánu, v případě samostatné působnosti o vyhrazené a zbytkové pravomoci orgánu obce. Pokud tedy podání svým obsahem nepřísluší k vyřízení zastupitelstvu obce, je vyřízeno, a nemůže být řeč o tom, že by bylo zadržováno," vysvětluje pro EuroZprávy.cz místostarostka.

Město se obrátilo na ministerstvo

Zastupitelé jsou z chování svého kolegy a bývalého starosty nešťastní. Pro EuroZprávy.cz přiznali, že jeho případ konzultovali i s Ministerstvem vnitra. Sám Hradil se na něj přitom obrátil také, podle svých slov proto, že nemá služební počítač a žádal, aby dostával podklady k zasedání ve fyzické podobě, což mu město přestalo posílat, údajně právě proto, že mu to ministerstvo povolilo. Vyžádal si proto podle zákona o svobodném přístupu k informacím jméno dotyčné osoby z ministerstva, město mu ho ale nesdělilo s tím, že ho nezná.

Podle dalších zastupitelů je to ale jinak a materiály v listinné podobě dostává: "Pan Hradil se dotazoval na věci, které nemáme povinnost evidovat, zaznamenávat, takže v souladu se zákonem jsme mu odpověděli. Pokud se nás někdo zeptá, s kým jsme telefonicky hovořili, kolikrát, z jakého telefonního čísla, tak takovéto informace opravdu nezaznamenáváme. Proto jsme panu Hradilovi odpověděli tak, jak jsme odpověděli, neznamená to ale, že by stanovisko ministerstva on neznal. Právě na základě opakovaných atatků pana Hradila jsme si již vyžádali písemné stanovisko Ministerstva vnitra, které je jednoznačné. Nedochází k porušování ani omezování jeho práv zastupitele."

Sám Hradil se následně v hovoru s redaktory serveru EuroZprávy.cz ještě jednou vrátil k tématu omluvy. Podle jeho slov se jí prý nedočkal za trestní oznámení, které mělo být podáno v době jeho působení ve funkci starosty kvůli padajícím stromům. Následná kontrola však údajně zjistila, že je vše v pořádku.

Podle místostarostky jde ale o roky starý spor, který se současným zastupitelstvem ani nemá nic společného. "Pokud si v sobě pan Hradil nese pocit křivdy, pak mu mohu vzkázat jediné. Lidí, na kterých bylo spácháno zlo a křivda, je velké množství. Lidské je ale odpouštět. Lidské je být pokorný k tomu, co nám život přinesl a přináší. Já jsem přesvědčená, že všechny věci jsou tak, jak mají být, i když se nám to v ten či onen okamžik možná nelíbí. A taky věřím, že každé zlo, které spácháme, bude dříve či později potrestáno. U někoho to jen trvá dlouho, nicméně vše dobré i zlé se nám v životě určitě vrátí," uzavřela Kocúrová.