Ukáže se, že Babiš není neporazitelný, říká pro EZ poslanec Feri z TOP 09

Na sociálních sítích hodně apelujete za vyšší volební účast, aby šli lidé volit. První odhady zatím mluví o tom, že navzdory koronavirovým opatřením je jen mírně nižší. Co tomu říkáte?

Mně se to špatně hodnotí, protože z toho člověk nepozná, jestli je to jeho osobní úspěch, ale myslím si, že mi psalo dost lidí, že k volbám přišli, takže i kdyby jich díky mně přišlo jen o pár tisíc víc, tak jsem opravdu velmi rád.

Bude otázkou, to posoudí až politologové v nějakých kvantitativních studiích, jací voliči vlastně přišli, jestli je ta koronavirová opatření odradila anebo ne, ale já věřím, že volební účast bude velmi dobrá, že to je dobrá předzvěst směrem k těm parlamentním volbám, tam si myslím, že bychom mohli udělat zajímavou volební účast a pro nás zajímavý volební výsledek.

Takže vy přímo na sociálních sítích máte pozitivní odezvu, že ten apel funguje?

Rozhodně. Teď mě tedy zastihla zpráva, že kvůli zpoždění Českých drah jeden osmnáctiletý kluk nestihl volit, což mě trochu mrzí, ale ty reakce jsou veskrze dobré.

Vy jste původem z Ústeckého kraje, kde posledních osm let vládli komunisté. V jaký výsledek tam doufáte?

To je velká ostuda. Já doufám, že se tam podaří odstavit komunistické vedení. Bude to možná o kompromise, my tam také máme společnou kandidátku, ale věřím, že se tam podaří dohodnout nějaká koalice, která nebude komunistická, protože Ústecký kraj nepotřebuje nějakou udržovací politiku, tam nemůže být hejtman, který bude dělat jenom to, že bude odhrnovat silnice druhé a třetí třídy v zimě. Ústecký kraj potřebuje někoho, kdo má prostě drajv a dokáže ten kraj dostat ze socioekonomických malérů, ve kterých se nachází.

Co myslíte, že výsledek krajských a senátních voleb ukáže ohledně možnosti spolupráce v parlamentních volbách?

Ukáže, že Andrej Babiš není neporazitelný, a ukáže taky, že spolupracovat má smysl, protože voliči oceňují nejen ty dobré programy a dobré kandidáty, ale umí ocenit i touhu dělat kompromis. Věřím, že se ukáže, že to není jedna plus jedna rovná se dva, ale jedna plus jedna se může rovnat i tři.