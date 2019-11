Ultimátum? Babiš poslal spolku Milion chvilek ostrý vzkaz

Spolek Milion chvilek dnes uvedl, že při sobotní demonstraci dá Babišovi ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo sám odstoupí. V opačném případě vypukne další vlna protestů. Babiš ČTK napsal, že o tom, že by ultimátu vyhověl, vůbec neuvažuje.

Předseda vlády odmítá argumenty organizátorů protestu. "Jak jistě víte, moje bývalá firma (Agrofert) je ve svěřenském fondu přesně podle lex Babiš," odkázal na novelu zákonu o střetu zájmů, na jejímž základě Agrofert vložil do fondů.

Česko má svobodu a demokracii a každý může demonstrovat kdy chce, kde chce a proti čemu chce, dodal Babiš. "Je pravda, že já konkrétně tuhle demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu," uvedl.

Země by podle něj měla spíš slavit, a to společně. "To, co ČR dokázala, jakou cestu její občané ušli, a hlavně to, jakou skvělou budoucnost mají před sebou. Slavit právě to, že máme tu svobodu a demokracii. Ale fajn, je na každém, jak k tak významnému svátku přistoupí," dodal k chystanému připomenutí 30 let od revoluce.