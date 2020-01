Úmrtí Kubery: Teplice i Ústecký kraj už mají v zastupitelstvech náhradníky

Předseda Senátu zemřel nečekaně v pondělí v ústecké nemocnici poté, co zkolaboval ve své teplické kanceláři. Senátorem byl dvě desetiletí. Kdo ho v horní komoře parlamentu nahradí, bude jasné po doplňovacích volbách. Prezident Miloš Zeman by je měl vyhlásit do poloviny dubna.

Krajským zastupitelem se Kubera stal po volbách v roce 2016. Tehdy byl jedním ze skokanů voleb, dostal se v Ústeckém kraji z 55. na druhé místo kandidátky občanských demokratů. Dostal 1670 přednostních hlasů, tedy 10,49 procenta.

Na jeho místě ho nahradí Tomáš Rieger, jenž je mimo jiné místopředsedou oblastního sdružení ODS. "V podstatě by to tak být mělo, ale musí proběhnout nějaké formality. Upřímně zatím mě osobně zaměstnávala myšlenka toho, že tady pan Kubera není, víc než myšlenky na práci v zastupitelstvu. Byla to rána," řekl dnes Rieger.

Nejbližší zastupitelstvo Ústeckého kraje se uskuteční 27. ledna. Zatím není jasné, zda na něm bude Rieger skládat zastupitelský slib. "Bude záležet na tom, zda se stihne procesně vše připravit," uvedl mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf.

V čele Teplic Kubera stál od roku 1994. Při posledních komunálních volbách v roce 2018 byl v čele kandidátky, místo primátora přenechal svému nástupci Hynku Hanzovi a byl řadovým zastupitelem. Na jeho místo usedne ředitel teplické botanické zahrady Petr Šíla. "Mandát přijmu. Ale nechci s ohledem na to, jak je to čerstvé, věc nyní nechci komentovat," řekl ČTK. "Všechny nás to dost zasáhlo, na druhou stranu nechceme ho zklamat a přijímáme všichni zodpovědnost," dodal. Zastupitelstvo Teplic se koná 10. února.