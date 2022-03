Unie petrolejářů: Distributoři pohonných hmot musí nadále přimíchávat biosložku do paliv

Indráček vychází z informací, které vláda sdělila ve středu. "Aby se to stalo faktem, musí to projít Parlamentem. My to přimícháváme na základě zákona o ovzduší. Musí to projít Parlamentem, Senátem, prezidentem, musí to nabýt účinnosti. I kdyby to prošlo na první čtení, tak si reálně dovedu představit, že to platí od 1. července," řekl Indráček.

Distributoři mají povinnost snižovat emise z prodaných paliv, děje se tak právě přimícháváním biosložky. Podle Indráčka jde o jednu z nejlevnějších variant, další variantou je třeba nákup takzvaných emisních úspor. "I když nám stát řekne, že ji nemusíme přimíchávat, tak ji budeme přimíchávat. Pokud by nám zakázali přimíchávat biosložku, budeme hledat jiné cesty, jak snižovat emise. Půjde o dražší varianty, takže poroste cena pohonných hmot," upozornil Indráček.

Pokud je za rozhodnutím vlády také zbavení povinnosti snižovat emise, potom zrušení povinnosti přimíchávat biosložku bude mít efekt. Vláda ale ve středu takovou informaci neuvedla. "Pokud by to vláda udělala, nafta by mohla jít o 1,5 koruny dolů, možná i o více, třeba až o dvě koruny," řekl Indráček.

Problémem jsou také smlouvy, které dodavatelé s výrobci biosložky mají. Musí splnit již uzavřené kontrakty, nebo budou platit penále. Okamžitý efekt by tak zrušení biosložky v palivech nemělo. Největším výrobcem biopaliv v Česku je lovosická firma Preol, která patří do skupiny Agrofert ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). Spolu s dalším podnikem z holdingu Agrofert, společností Primagra z Milína na Příbramsku, má na dodávkách biosložek pro státního distributora paliv Čepro dlouhodobě zhruba poloviční podíl.

Indráček očekává, že cena pohonných hmot na komoditní burze v Rotterdamu se bude snižovat. Tamní burza určuje ceny pohonných hmot i u českých čerpacích stanic. "Cena v Rotterdamu je podle mě přepálená a půjde dolů," řekl Indráček. Zlevnění by se pak mohlo u českých čerpacích stanic projevit v řádu dní.

Vláda v reakci na růst cen ve středu rozhodla o zrušení povinného přimíchávání biosložky do pohonných hmot a o zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Podle dopravců jsou ale opatření nedostatečná, volají po dočasném zastropování cen a následném snížení spotřební daně. Zemědělský svaz uvedl, že zrušení přimíchávání biosložky do paliv je špatný krok, který se v cenách pohonných hmot neprojeví.

Cenu benzinu a nafty tvoří několik složek. Zejména to je cena ropy, která záleží na typu ropy (dražší bývá ropa s nižším obsahem síry), dále spotřební daň (u benzinu to je 12,84 Kč na litr, u nafty 10,95 Kč na litr), daň z přidané hodnoty ve výši 21 procent (počítá se z ceny zahrnující spotřební daň), cena za dopravu, zpracování v rafinerii, dopravu do čerpacích stanic, dále marže zpracovatelů ropy a marže čerpacích stanic (pohybuje se okolo jedné koruny na litr).

Distributoři PHM se rozhodnutí o biosložce přizpůsobí podle platných zákonů

Distributoři pohonných hmot analyzují středeční rozhodnutí vlády o zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv. Paliva musí podle nich splňovat platnou legislativu v rámci českého i evropského trhu. ČTK to dnes řekli zástupci společností Čepro a Orlen Unipetrol.

Čepro je státním distributorem paliv, má zároveň síť zhruba 200 čerpacích stanic pod značkou EuroOil. "Společnost Čepro vždy plnila a plní v oblasti biopaliv své povinnosti a dodržuje povinné minimální množství biopaliv v pohonných hmotách vyplývající z legislativy České republiky. Pokud se změní zákonné minimum a sníží se, tak se tomu s péčí řádného hospodáře přizpůsobíme," řekl ČTK mluvčí Marek Roll.

Podobně reagoval tOrlen Unipetrol. "V tuto chvíli vládní rozhodnutí analyzujeme uvnitř naší společnosti i na úrovni naší oborové asociace ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu), abychom mohli přijmout takové rozhodnutí, v rámci kterého budeme reflektovat jak vládní opatření, tak naši povinnost dodržovat stávající legislativu v rámci českého i evropského trhu," řekl mluvčí Pavel Kaidl. Unipetrol pohonné hmoty nejen prodává a distribuuje, ale také vyrábí.

