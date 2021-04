Unie sportu reaguje na Arenbergera: Epidemiologové vytvářejí velkou zátěž na systém

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Požadavkem na omezení shromažďování, které by neumožnilo dlouhodobě uvolnit amatérský sport, epidemiologové vytvářejí do budoucna velkou zátěž na zdravotnický systém. V reakci na dnešní návrh ministra zdravotnictví Petra Arenbergera to uvedla Česká unie sportu. Děti za dlouhé měsíce bez tréninků odvykají pohybu a mohou trpět i psychickými problémy, upozornila také Národní sportovní agentura.