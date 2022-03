Uprchlíci by mohli v Česku pracovat bez pracovního povolení

Normu připravilo ministerstvo vnitra. Příslušné resorty připravují také zrychlení procesu uznávání vzdělání a kvalifikací. Podle odborů je potřeba zabránit také zneužívání uprchlíků k levné práci přes agentury.

Cizinci ze zemí mimo EU v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nemusí je mít migranti, kteří smějí v ČR žít trvale. Podle návrhu zákona by tak uprchlíci z Ukrajiny s vízem ke strpění měli mít stejné postavení, jako přistěhovalci s povolením k trvalému pobytu.

"Držitelé speciálního víza tak budou moci za účelem zajištění vlastní obživy vstupovat do základních pracovněprávních vztahů bez nutnosti žádat o příslušné veřejnoprávní povolení," stojí v podkladech k zákonu. Podle nich by se pak uprchlíci mohli hlásit i do evidence nezaměstnaných. Úřady práce by jim poskytovaly poradenství a případně i rekvalifikace a některé z příspěvků na podporu zaměstnávání. Normu musí projednat kabinet, poté by ji podle plánu měl Parlament schvalovat zrychleně.

Pracovní povolení vydávají nyní krajské pobočky úřadu práce. Žádá o ně cizinec, nebo jeho zaměstnavatel. K žádosti je nutné doložit uzavřenou pracovní smlouvu. Lidé ze zemí mimo EU mohou místo získat jen tehdy, když se ho nedaří obsadit místními uchazeči či zájemci ze sedmadvacítky. U ukrajinských uprchlíků tuto podmínku teď úřady práce podle své mluvčí Kateřiny Beránkové nezkoumají. Příchozí se mohou ucházet o jakékoliv místo, potřebují pak ale získat povolení. Beránková minulý týden ČTK řekla, že všechny pobočky úřadu zřídí přepážku pro lidi z Ukrajiny.

Podle ministra vnitra dorazilo do Česka zatím asi 100.000 uprchlíků z Ukrajiny, a to hlavně žen s dětmi. Úřad práce podle svého generálního ředitele Viktora Najmona eviduje teď 13.000 pozic pro ukrajinské migranty, a to místa pro montážní dělníky, svářeče, pomocníky v zemědělství či uklízeče, ale i ve zdravotnictví a ve službách. Celkem ke konci února zaměstnavatelé nahlásili 363.900 volných pozic, tři čtvrtiny z nich pro pracovníky se základním či nižším vzděláním. Na webu úřad dnes nabízel 340.400 míst. Celkem 8400 bylo ve zdravotnictví, zhruba 2100 ve školství a 28.300 ve službách. Zaměstnavatelé kvůli nedostatku pracovních sil žádají uvolnění pravidel zaměstnávání cizinců.

Zdravotníci i další pracovníci potřebují k uplatnění ve své profesi uznání vzdělání a diplomů. Někteří ministři už ohlásili, že řešení připravují. "Chceme proces maximálně urychlit, aby u nás zdravotníci z Ukrajiny mohli snáze začít pracovat. V současné době na tom pracujeme," sdělil ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Volný přístup příchozích na trh práce by omezil i zaměstnávání přes různé zprostředkovatele. "Musíme zabránit tomu, aby se ukrajinští uprchlíci stali rukojmími pracovních agentur a byli zneužíváni k levné práci. Nesmíme dopustit, aby končili vyčleněni na ubytovnách, kde budou spát dva na jedné posteli a půlku z platu jim sebere mafie," uvedl na twitteru předák odborové konfederace Josef Středula.