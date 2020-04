Už se nedozvíme, co přesně Kubera u čínského velvyslance dělal, říká pro EZ Sobotka

Má vážné obavy o demokracii. Současný náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zdravotnictví Přemysl Sobotka nemůže uvěřit, že je ve svrchované zemi, jakou je Česká republika, možné, aby si čínský velvyslanec Čang Ťien-min pozval na dvacetiminutový kobereček druhého nejvyššího ústavního činitele Jaroslava Kuberu, jehož za zavřenými dveřmi ostře kritizoval za plánovanou návštěvu do Tchaj-wanu. „Zatraceně, kde to jsme? To nemá s demokracií nic společného, ale zavání to totalitou! Komunistická země nám znovu bude vyhrožovat, je to šílené,“ čílí se pro EuroZprávy.cz Sobotka z ODS. Čínský velvyslanec Čang Ťien-min tehdy hrál o svoji budoucnost, kdyby cestě do Tchaj-wanu nezabránil a Kuberu nepřesvědčil, byl by ze svého postu odvolán. Schůzka se odehrála 17. ledna, Kubera o tři dny zemřel na infarkt.

Sobotkovi rovněž silně vadí, že Jaroslav Kubera na novoročním obědě 14. ledna u prezidenta Miloše Zemana kromě čínského výhrůžného dopisu obdržel i přípis z Pražského hradu. „A když nyní současný šéf Senátu Miloš Vystrčil napíše tři dopisy panu prezidentu Zemanovi, aby roli Hradu v celé kauze vysvětlil, neodpoví ani na jeden. Tady se opravdu vytrácejí rysy demokracie a já bych byl hrozně nerad, abychom museli znovu do ulic a museli udělat nový Listopad,“ naráží Sobotka na podivné jednání Hradu. „Celá kauza se mně zdá podivná,“ dodává.

Údajně si výhrůžný dopis pro Jaroslava Kuberu, jehož obsah Věra Kuberová objevila v manželově pozůstalosti, měl objednat kancléř prezidenta Vratislav Mynář, který to však popírá. Tvrdí, že s předsedou Senátu měli výborné vztahy a kdyby mu něco vadilo, sdělil by mu to do očí a nemusel by si objednávat nějaký dopis. Mynářovo tvrzení, že měl s Kuberou dobré vztahy rozporuje nejen Věra Kuberová, ale i Přemysl Sobotka. „Není to pravda. Když jsme se s Jardou o Mynářovi bavili, tak jsme shodně říkali, že je to člověk, který nepatří mezi seriózní lidi. Ale protože jsme diplomaté, dovedeme vyjít i s lidmi, kteří nám nejsou sympatičtí. Takový názor měl i Jaroslav Kubera,“ má jasno bývalý předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka.

Věra Kuberová v pořadu České televize 168 hodin zmínila, že po předání výhružného dopisu od čínské strany i přípisu z Hradu změnil její muž své chování, poprvé během 52letého manželství na něm zpozorovala nervozitu. „Věra nyní dokonce uvedla, že kvůli obrovskému napětí doma křičel z okna, aby si ulevil,“ říká Sobotka. Neskutečná proměna u Jaroslava Kubery ale nastala po dvacetiminutové schůzce s čínským velvyslancem Čang Ťien-min, kdy téměř přestal mluvit. O víkendu se ještě zúčastnil kongresu ODS a v pondělí 20. ledna podlehl infarktu.

Pane Sobotko, manželka Jaroslava Kubery Věra v pořadu České televize 168 hodin naznačila, že když její muž dvacet minut jednal s čínským velvyslancem Čang Ťien-min a tlumočníkem za zavřenými dveřmi, tak se tam podle ní prostě něco muselo stát, zvláště, když tři dny poté zemřel. Vím, že nemáte rád konspirační teorie, ale jste zkušený lékař, proto se zeptám diplomaticky: mohlo se na zmiňované schůzce opravdu něco odehrát, co by souviselo s pozdějším úmrtím vašeho dobrého kamaráda?

Opravdu se nechci pouštět do žádných spekulací, protože nemám v ruce žádné důkazy, a to by bylo chození po hodně tenkém ledě. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že my se už nikdy nedozvíme, zda při té schůzce Jaroslav něco pil, jestli to byla voda, káva nebo něco jiného. To už nám čínská strana v životě neřekne. Co se asi jeví jako velice pravděpodobné, je, že se Jarda u čínského velvyslance velice rozčílil a hlavně vnitřně. Když dá člověk své emoce najevo, je to vždy lepší, on je asi v sobě tutlal, a to pak mohlo vyústit v infarkt. Údajně ho měl prodělat už v pátek, tedy v den schůzky, ale podlehl mu až v pondělí.

Vy jste věděl, pod jak obrovským tlakem Jaroslav Kubera byl v souvislosti s chystanou cestou na Tchaj-wan? Byli jste dobří přátelé, často se stýkali.

Netušil jsem to. Stýkali jsme se sice často, ale pořád jsme spolu nebyli. Víte, člověk se jinak chová v práci, odlišně před svými přáteli, ale úplně jinak vystupuje před svou nejbližší rodinou. Navíc Jarda uměl skvěle blafovat, takže jsem nic nepoznal. Ale co jsem se dozvěděl nyní od Věry, byl v hrozné tenzi, tedy napětí, a to takovém, že doma křičel i z okna, aby si ulevil. Muselo to být hrozné, my si asi ani neumíme představit, jak hrozně trpěl.

DEMOKRACIE ZAČÍNÁ ZE ZEMĚ POTICHU ODCHÁZET

Co si vlastně o celé kauze s výhružným čínským dopisem myslíte?

Můj názor je jednoduchý, a to, že se z naší země začíná pomalu a potichounku vytrácet demokracie. Zatraceně, kde to jsme, když si čínský velvyslanec ve svrchované zemi dovolí pozvat na dvacetiminutový kobereček druhého nejvyššího ústavního činitele a tam ho ostře krituzuje, že chce jet na Tchaj-wan. To je přece šílené, neslýchané a urážející!

A k tomu na Jaroslava Kuberu ještě tlačil Pražský hrad, kdy na novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem 14. ledna kromě výhružného dopisu dostal i přípis z Hradu. A když se současný předseda Senátu Miloš Vystrčil snaží celou kauzu objasnit a napíše hlavě státu tři dopisy, nedostane se mu ani jedné odpovědi. O čem to podle vás vypovídá?

O vrcholné neslušnosti. Takové jednání skutečně ztrácí demokratické rysy. A já mám 31 let po sametové revoluci skutečně strach o naši svobodu. Byl bych hrozně nerad, abychom museli znovu do ulic a museli udělat nový Listopad. Celé mně to přijde podivné, včetně mlčení Hradu. Je dobře, že Miloš Vystrčil za Jardu bojuje a chce znát pravdu. Jarda si zaslouží, aby všichni věděli, jak to celé bylo.

Kancléř prezidenta Vratislav Mynář je údajně podezírán, že si výhružný dopis pro Jaroslava Kuberu měl z čínské strany nechat objednat on. Mynář to ale rezolutně popírá a tvrdí, že s Jaroslavem Kuberou měl dobré vztahy a kdyby mu něco vadilo, sdělil by mu to osobně a nemusel by si na to objednávat čínský výhružný dopis. Věra Kuberová ale naznačila, že její muž Mynáře nemusel. Jaký je váš názor, když jste pana Kuberu tak dobře znal?

Paní Věra má skutečně pravdu. My jsme s Jardou o Mynářovi dost často debatovali a vždy jsme dospěli k názoru, že je to člověk, který nepatří mezi seriózní lidi. Ale protože jsme diplomaté, dovedeme vyjít i s lidmi, kteří nám nejsou sympatičtí, takový měl názor i Jaroslav Kubera. Občas o něm říkal, že je intrikán, což i nyní Věra ve zmiňovaném pořadu potvrdila.

Jak už několikrát během rozhovoru zaznělo, s Jaroslavem Kuberou vás pojilo úzké přátelství, na jeho pohřbu v pražském Rudolfině jste dokonce měl smuteční řeč. Už jste se po čtvrt roce nějakým způsobem vyrovnal se smrtí vašeho kamaráda?

Bohužel jsem se ani trochu s tím ještě nevyrovnal. Pořád mám v sobě ten obrovský žal, a když je mně nejhůře, vzpomínám na náš černý humor. V něm byl Jarda naprostý přeborník. Často si v obývacím pokoji vezmu do ruky jeho plaketu, na níž je vyobrazen s neodmyslitelnou cigaretou v ústech a řeknu nahlas nespisovnou větu: Ty vole, to si mně neměl dělat! Snad mně odpustíte ono slůvko, ale já to tak prostě cítím.

Komunistická země rozpoutala peklo, politik neposlouchal

Předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera se do sporu s komunistickou zemí dostal poté, co chtěl navštívit Tchaj-wan. Svůj záměr oznámil už v roce 2019. Číňané ale plánovanou cestu označili za porušení prohlášení o navázání strategického partnerství, které prezident Miloš Zeman podepsal při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v Praze v roce 2016. Čína vyhrožovala, že pokud Kubera do země odjede, potrestá české firmy podnikající v Číně a zlobě neunikne ani šéf Horní komory. Nyní vyšlo najevo, že čínský velvyslanec hrál o vše. Pokud by Kuberu nepřesvědčil, ze svého postu v Praze by byl odvolán. Proto si v pátek 17. ledna pozval českého politika na dvacetiminutový ostrý rozhovor, tři dny po této schůzce Jaroslav Kubera umírá na infarkt. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení.