V České televizi se diskutovalo o Babišovi. Padla nepříjemná slova o tom, co hrozí Česku

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček tvrdí, že doručení zprávy do Česka neznamená, že je věc ukončena. Jak ale včera sdělila sama komise, vyšetřování je uzavřené a zpráva je konečná.

Proti tomu se ale Havlíček ohradil. "Nejedná se o závěr Evropské komise, nýbrž auditorů. A ti jasně říkají, že se má Česká republika nyní vyjádřit kladně či záporně k závěrům a k tomu, jestli bude implementovat doporučení auditorů. Ať už to dopadne jakkoliv, tak Česká republika bude s něčím souhlasit, něco rozporovat, bude další diskuse," uvedl.

Dodal, že Babiš není ve střetu zájmů, protože postupoval podle českého práva. "Evropská komise samozřejmě může říct něco k tomu, jestli se bude čerpat, nebo nebude čerpat. A jestliže je tam spor, tak my bychom měli postupovat stejně, ať by šlo o firmy premiéra, nebo kohokoliv jiného. Musíme především hájit české zájmy. Mám někdy pocit, že v tom návalu emocí a zlosti možná hájíme spíš zájmy Evropy a těch, kteří jdou proti nám. My hájíme zájmy českých firem, ne Agrofertu," varoval.

Bartoš se ale obává nejhoršího. Podle něj hrozí, že Evropská unie přestane do Česka posílat peníze. "Evropská komise podle právních podmínek dané země nastaví systém, na základě kterého poskytuje peníze, a pak má svoje pravidla, třeba zpřísněné nařízení proti střetu zájmů. Když Komise zjistí, že se nedodržují zákony, tak nebude peníze posílat. Není problém, že premiér Babiš podniká. Problém je, že jeho firmy soutěží státní zakázky a pobírají dotace," obává se.

Za nejhorší považuje to, že předseda vlády má zájem na dobrých finančních výsledcích firmy, kterou vložil do svěřenských fondů. S tím ale Havlíček nesouhlasí.

Tvrdí, že Česku nic nehrozí. "Evropa nám neposílá cizí peníze, ale i naše vlastní. My je posíláme do Evropy, ona je posílá sem. K závěrům auditorů se musíme vyjádřit a když budeme v zásadní neshodě, pravděpodobně začnou soudní pře v Česku, ve Štrasburku, bude se to táhnout," vysvětlil.