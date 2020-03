V Číně přistálo letadlo z Česka, přivezlo tuny humanitární pomoci

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vojenský letecký speciál s humanitární pomocí Číně na boj s novým typem koronaviru Číně přistál dnes ráno středoevropského času v Pekingu. Na svém webu to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Pomoc čínské straně předal velvyslanec Vladimír Tomšík. Letoun do Číny přepravil pět tun pomoci od krajů, měst či firem. Server Euro.cz upozornil, že další čtyři tuny materiálu se do letadla nevešly. Kancléř prezidenta Vratislav Mynář ČTK sdělil, že se hledá možnost další přepravy, včetně vlakové.