V kampani před volbami v ČR chybělo dominantní téma, míní německý politolog

"V kampani se objevilo několik témat, žádné ale nepřevládlo jako dominantní," řekl Lang. "Od opozičních stran byla patrná snaha přenést pozornost na pandemii a na kritiku zvládání koronaviru vládou Andreje Babiše," uvedl. Poznamenal, že upřít pozornost na pandemii se snažilo i hnutí SPD předsedy Tomia Okamury, které mnohá karanténní opatření kritizovalo jako omezování občanských svobod.

"Dalo by se říci, že Babiš tak byl pod palbou z obou stran. Zásadním tématem se ale pandemie nestala," řekl Lang. Důvodem, proč se tak nestalo, je podle politologa také to, že se epidemická situace v Česku na jaře začala výrazně zlepšovat. "Lidé zřejmě rychle zapomínají na dramatické situace," myslí si.

Tématem se podle Langa stala i migrace. "Ani ta ale nedominovala," řekl. O uprchlictví a přistěhovalectví opakovaně hovoří nejen SPD z kraje politického spektra, ale také Babišovo hnutí ANO. Premiéra v září osobně podpořil v Ústí nad Labem, kde Babiš vede kandidátku ANO, jeho maďarský kolega Viktor Orbán. Český premiér označuje Orbána, který v Evropské unii mnoho spojenců nemá, za svého přítele. Podobné názory mají v protiimigrační politice.

Do voleb podle Langa zasáhl mezinárodní investigativní projekt Pandora Papers, který mimo jiné popisuje Babišův starší nákup nemovitostí na jihu Francie přes offshorové firmy. Langa zaujalo i Babišovo vysvětlení, ve kterém uvedl, že věc se udála před mnoha lety, kdy nebyl v politice, že by takto jako politik nepostupoval a že to nebylo nic nelegálního. "A je to," řekl o Babišově vysvětlení.

Lang se nedomnívá, že by Babiš kvůli kontroverzním nákupům nemovitostí přes offshorové společnosti přišel o podporu. "Voliče kvůli tomu asi neztratí, mohlo by to ale mobilizovat příznivce opozičních stran," řekl.

To, že aféra Babišovi neuškodí, předpokládá i deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), podle kterého má premiér věrné voliče z řad seniorů. Babiš podle FAZ možná z Pandora Papers není nešťastný, neboť to odpoutalo pozornost od jeho jiných skandálů.

Také Lang hovořil o tom, že Babiš má velice stabilní voličskou základnu. "Možná už nemá voliče. ale fanoušky," řekl. Uvedl rovněž, že Babiš na rozdíl od svých konkurentů umí se svými příznivci komunikovat výrazně přímější cestou. "Začíná to být všeobecný trend, kdy styl a komunikace jsou stejně důležité, ne-li důležitější než témata" řekl.

Opoziční koalice Spolu a Pirátů a STAN, které by mohly po volbách v případě úspěchu sestavit vládu, budou muset podle Langa i přes částečnou názorovou blízkost překonat řadu odlišností. Pokud by ale taková vláda vznikla, očekával by Lang posun k větší transparentnosti i posílení právního státu. "Byla by to také vládní koalice Antibabiš a Antizeman," uvedl.

To, že prezident Miloš Zeman bude v povolebním vyjednávání zastávat důležitou roli, je podle Langa patrné i z jeho nedávného oznámení, že sestavením pověří stranu s nejvíce hlasy, nikoli koalici. "Zeman je významná síla," míní politolog. Poukázal také na to, že na jednu stranu sice Zemana a Babiše spojují vlastní zájmy a výhody spolupráce, ale že takový vztah může narušit asymetrie. "Zeman nechce scénář, kdy by na měl byl Babiš více nezávislý," řekl.

To, že by jakýkoli povolební vývoj mohl narušit dobré vztahy Česka a Německa, se Lang neobává. "A pokud jde o Babiše, tak umí být pragmatický, obzvlášť v hospodářských otázkách," dodal.