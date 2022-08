V kauze údajné korupce v DPP na policii vypovídal europoslanec Stanislav Polčák

Polčák to dnes uvedl na twitteru, podle něj se potvrdilo, že kauzou nemá žádnou souvislost. Polčák už dříve odmítl, že by byl do případu jakkoli zapojen. V kauze s názvem Dozimetr je obviněno přes deset lidí.

"Jsem rád, že se potvrdilo, co tvrdím od počátku - s kauzou Dozimetr nemám žádnou věcnou souvislost. Jako svědek jsem dnes absolvoval korektní a relativně krátký výslech. Asi za dvě hodiny jsem policii odpověděl na všechny otázky. Kvůli mlčenlivosti nemohu živý případ blíže komentovat," uvedl Polčák.

Kauza kolem ovlivňování zakázek DPP se dostala na veřejnost v polovině června po policejním zásahu, při kterém kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu prohledali mimo jiné prostory na pražském magistrátu včetně kanceláře tehdejšího primátorova náměstka Petra Hlubučka (dříve STAN) či v budovách dopravního podniku a Všeobecné zdravotní pojišťovny. Obvinili více než desítku lidí. Policie tvrdí, že organizovaná skupina obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v DPP tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat úplatky.

Mezi obviněnými je Hlubuček, který po svém zatčení rezignoval na funkci náměstka primátora a člena dozorčí rady DPP, odvolán byl i z pozice starosty Lysolají. Pozastaveno mu bylo rovněž členství ve STAN a odstoupil z kandidátky do podzimních komunálních voleb. Kauza vedla i k rezignaci ministra školství Petra Gazdíka (STAN), který byl s Redlem v kontaktu. Gazdík jakoukoli spojitost s případem odmítl.