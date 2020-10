V krajích i v Senátu výrazně posílíme, zatím to vypadá dobře, říká předseda ODS Fiala

Co říkáte současnému vývoji?

Zatím nejsou zcela sečteny výsledky, ale z toho, co už známe, to pro nás vypadá velmi slibně. Zdá se, že prakticky ve všech krajích výrazně posílíme proti předcházejícím krajským volbám. Vypadá to, že ODS a koalice, které jsme sestavili, celkově obsadí ve volbách druhé místo.

Ve třech nebo čtyřech krajích soupeříme s hnutím ANO o první místo. Rýsuje se, že uděláme velmi silný výsledek v senátních volbách. Ale samozřejmě počkejme ještě s celkovým hodnocením na dobu, až budeme znát definitivní výsledky.

Nejste zklamán, že ODS ve Středočeském kraji nefiguruje na prvním místě?

Musíme opravdu počkat, až se sečtou všechny výsledky i ve Středočeské kraji. Je to jeden z těch krajů, kde opravdu soupeříme o celkové vítězství, ale už nyní je to pěkný výsledek. Ale počkejme na finiš, i několik hlasů může pořadí úplně převrátit.

Myslíte, že ODS obhájí silnou pozici v Senátu, tedy i křeslo předsedy?

Ptáte se mně na něco, co těžko mohu predikovat. |Zatím to vypadá na velmi silný výsledek a postup řady kandidátů do druhého kola. Myslím si, že máme šanci posílit náš senátní klub.