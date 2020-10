V krajích pokračují povolební jednání. ANO na jižní Moravě chce zvrátit domluvenou koalici

Na koalici se dohodli zástupci KDU-ČSL, Pirátů, ODS se Svobodnými a Starostů pro jižní Moravu. Hejtman Bohumil Šimek a lídr ANO dnes ČTK jen řekl, že nebude situaci komentovat.

ANO vyhrálo volby, ale ihned po nich přišli s dohodou o koalici lidovci, Piráti, ODS se Svobodnými a Starostové pro jižní Moravu. Hejtmanem by měl být lídr lidovců Jan Grolich, strana byla ve volbách druhá.

ANO chce ale situaci zvrátit a nabídlo post hejtmana někomu z dalších koaličních partnerů. Lídrem Pirátů je Lukáš Dubec, lídrem ODS Jiří Nantl a lídrem Starostů František Lukl.

Dubec ČTK napsal, že Piráti žádnou takovou nabídku nedostali. "Pro nás stále platí dohoda, kterou jsme podepsali, a pokračujeme v jednání," uvedl. Nantl na dotaz ČTK odpověděl, že strana nabídku nedostala a ani by ji nepřijala, protože jedná o koalici na jiném půdorysu. "Můj volební výsledek neodpovídá tomu, abych zvažoval či usiloval o pozici hejtmana. Plně držím dohody a podporuji, aby byl hejtmanem Honza Grolich," uvedl Lukl. ČTK ještě kontaktuje lidoveckého lídra Grolicha.

Vítězství v krajských volbách obhájilo ANO s 15 mandáty. Lidovci získali mandátů 11, Piráti deset, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD shodně po čtyřech. Dohodnutá koalice disponuje 37 hlasy v pětašedesátičlenném krajském zastupitelstvu.

Vítězné uskupení v čele s ODS vede nejintenzivnější jednání o možné koalici v Královéhradeckém kraji s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a také se Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). ČTK to dnes řekl lídr vítězné koalice ODS, STAN a Východočeši Martin Červíček (ODS). V 45členném zastupitelstvu by tato koalice měla 27 hlasů, bez koalice TOP 09, HDK, LES by to bylo 23 hlasů. Podrobnosti k vyjednávání nesdělil.

Přestože Piráti dostali nabídku funkce hejtmana v případné koalici s ANO a ČSSD a Zelení, nepovažuje Červíček vyjednávání za ztracená. Tato koalice by měla 23 hlasů. Piráti se sedmi mandáty jsou klíčem pro sestavení obou možných koalic.

"Ode mě (Piráti) slyšeli hodně podrobně, jaké zapojení by mohli mít jednotliví partneři. Nechci rozlišovat, co je zajímavá nabídka, co se neodmítá. Jsem přesvědčen o tom, že se neodmítá nabídka, která má smysl, která je založena na věcných základech," řekl dnes dopoledne na dotaz ČTK Červíček.

Další možnosti případných koalic nekomentoval. V úvahu připadá také koalice ODS, STAN, Východočeši s ANO a ČSSD a Zelenými, která by měla 28 hlasů. ANO již dříve uvedlo, že na funkci hejtmana netrvá.

"Dnes se mimo jiné opět potkám s lidovci a Piráty, předpokládám, že v jednání ve věcných záležitostech budeme pokračovat. Pevně věřím, že brzy bude jasněji," řekl dopoledne ČTK Červíček.

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice TOP 09, HDK a LES. Dva mandáty získala SPD.

Piráti v Libereckém kraji odmítají spolupráci na krajské úrovni s ANO a SPD. Za ideální považují dvojkoalici s vítěznými Starosty pro Liberecký kraj, za určitých podmínek by byli ochotni jít i do trojkoalice s ODS, vůči níž mají výhrady. Novináře dnes o tom informoval krajský lídr Pirátů Zbyněk Miklík.

"Stanovili jsme si nějaké naše mantinely," uvedl Miklík. Konkretizovat je nechtěl do doby, než je projednají se starosty. Jednat s nimi by měli ještě dnes večer.

Volby v Libereckém kraji vyhráli s výrazným náskokem starostové, když získali 22 z 45 mandátů. Do nadpoloviční většiny jim tak chybí jeden mandát. ANO má deset křesel a Piráti a ODS po pěti, SPD získalo tři. K nadpoloviční většině by Starostům stačila koalice s jednou stranou. Takové spojení by ale bylo podle lídra starostů a hejtmana Martina Půty příliš křehké. "Vnímám preferenci starostů, která je širší koalice, to znamená starostové, Piráti a ODS," řekl Miklík.

Piráti ale mají výhrady k některým zástupcům jablonecké ODS v krajském zastupitelstvu, což souvisí s loňskou rošádou ve vedení Jablonce nad Nisou, po níž skončili Piráti v opozici. Miklík ale dnes řekl, že spolupráce s ODS na krajské úrovni je možná při splnění některých podmínek. Sdělit je ale chce nejprve starostům.

Předběžně se hovoří o formátu, kdy by Starostové měli v devítičlenné krajské radě pět křesel a po dvou ODS a Piráti. Podle Miklíka ale o tom ještě nejednali. Zároveň řekl, o jaké posty by měli Piráti zájem. "O ekonomiku, informatiku, veřejné zakázky, regionální místní rozvoj, dotační programy, surovinovou politiku a sociální oblast," dodal. Občanští demokraté už v neděli uvedli, že mají v případné koalici v Libereckém kraji zájem o školství a zdravotnictví.