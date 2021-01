V KSČM je tendence nepodpořit prodloužení nouzového stavu

"Bude to výsledek jednání v poslaneckém klubu. Ale je tady velmi silná tendence, že bychom nepodpořili prodloužení nouzového stavu. KSČM je více přesvědčena dále ho nepodporovat nežli ano. Toleranční dohoda je něco jiného, tam jsou mechanismy, jakým způsobem dál pokračovat," řekl Kováčik.

Vláda podle měj měla otevřít skiareály a umožnit prezenční výuku pro první stupeň základních škol, malotřídky, žáky devátých tříd a maturanty. "Lidé na hory stejně jezdí. A provozovatelé jsou připraveni i ta zpřísněná opatření zajistit. V případě škol byla jedinečná šance, protože šestina žáků bude na jarních prázdninách. Ten náběh by byl pozvolný," doplnil Kováčik.

Filip na webu KSČM uvedl, že vláda selhává, neplní sliby. "Myslím, že i za této epidemiologické situace je možné, aby byly pro skiareály i pro školy na prvním stupni předepsány hygienické podmínky tak, jaké platí třeba pro supermarkety a obchody. Podle mě to byl reálný požadavek, který mohl významným způsobem uvolnit část lidí zpátky do zaměstnání, vrátit děti do škol a umožnit všem sportování za podmínek, které by nezhoršovaly stav epidemie," sdělil Filip.

Rovněž místopředseda KSČM Stanislav Grospič v sobotu uvedl, že vedení strany se bude příští týden zabývat tím, za jakých podmínek může tolerovat současnou vládu. Podle něj není jednání vlády ani premiéra Andreje Babiše (ANO) férové a komunisté si ho nenechají líbit. Grospič v pátek v České televizi (ČT) vyjádřil rozčarování nad přístupem vlády k podmínkám, jejichž splnění komunisté požadovali výměnou za podporu státního rozpočtu a prodloužení nouzového stavu. Kromě neotevření skiareálů a části škol se mu nelíbí situace kolem rozpočtu ministerstva obrany. Komunisté chtěli výměnou za pomoc při schválení státního rozpočtu na letošní rok, aby ho vláda snížila. Kabinet tak učinil, polovinu z odebraných deseti miliard ministři tento týden obraně vrátili a dalších pět miliard hodlají ještě vrátit.

Stranické kolegium KSČM se sejde v úterý, ústřední výbor strany v pátek. Příští týden má s premiérem jednat předseda KSČM Vojtěch Filip.

Místopředseda opoziční ODS Martin Baxa v pořadu Partie označil Kováčikova slova za plané řeči. "Vláda už tři a půl roku stojí na vaší věrné podpoře a stane se to i teď. Jenom říkáte, že máte nějaké podmínky. Potom pan premiér zadupe, vy ustoupíte a vládu držíte dál. Nikdy jsem od vás neslyšel vyjádření ke školství, teď si najednou berete děti jako čistě rukojmí ve vašem politickém pošťuchování s panem premiérem," dodal Baxa.

Nouzový stav platí při nynější vlně epidemie od 5. října. Na jaře trval v Česku kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Nynější potrvá minimálně 132 dnů.