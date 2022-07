V novém návrhu rozpočtu jsou podle Kupky peníze na pozemky pro Pražský okruh

Náklady na výkup pozemků na stavbu části Pražského okruhu u Běchovic ministerstvo dopravy dříve odhadovalo na zhruba tři miliardy korun. Úsek mezi Běchovicemi a dálnicí D1 získal v polovině června územní rozhodnutí. Stavba by měla začít v roce 2024. Praha 20 ale tento týden oznámila, že na vydané územní rozhodnutí podá žalobu kvůli předpokládaným negativním dopadům na dopravní situaci v této městské části a zhoršení živnostního prostředí v Horních Počernicích.

V návrhu nového státního rozpočtu jsou podle Kupky i nezbytné peníze na doplnění pro kompenzace slev z jízdného. Nově od 1. července mají nárok na slevu 50 procent ve veřejné dopravě, vyjma městské hromadné dopravy, invalidé třetího stupně. Stejnou úlevu mohou čerpat studenti a žáci do 26 let a senioři nad 65 let ve vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech i v městské hromadné dopravě zajíždějící za hranice města. Dříve měli nárok na slevu 75 procent, vláda Petra Fialy (ODS) ji od dubna snížila o čtvrtinu.

"Kdybychom nesáhli k nezbytné změně, znamenalo by to, že bychom teď museli hledat ještě mnohem více peněz v tom opravdu komplikovaném ekonomickém stavu," uvedl Kupka.

Pokud ministři zvýšení schodku státního rozpočtu dnes schválí, je to podle Kupky významná zpráva pro ratingové agentury i celé ekonomické odvětví, že je vláda i v kritické době schopna dobře hospodařit. Dodal, že se daří nacházet rozumná řešení, aby stát pomohl lidem, ale zároveň zbytečně nezatížil ekonomiku, řekl.

Letošní rozpočet podpořila Sněmovna v březnu. Počítá s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy. Ke schvalování novely by se měli poslanci dostat v září.