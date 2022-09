V Olomouci začalo povolební vyjednávání o nové koalici

Komunální volby v Olomouci vyhrálo ANO, získalo 16 mandátů v zastupitelstvu, které má 45 členů. Druhé skončilo SPOLU s deseti mandáty. Třetí koalice ProOlomouc a Pirátů bude mít osm zastupitelů. Čtvrtá SPD a Trikolora má pět mandátů, čtyři zastupitele budou mít na pátém místě spOLečně. Šestý je STAN se dvěma mandáty. Podle informací ČTK už skončila dopolední diskuse ANO se zástupci koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Odpoledne jsou v hodinových intervalech naplánována ještě další čtyři jednání s ostatními účastníky komunálních voleb, kteří získali mandáty v zastupitelstvu.

Vítězné ANO jde do jednání s požadavkem na křeslo primátora. "Myslím si, že získaný mandát nám celkem logicky takovou vyjednávací pozici dává. Není to žádná nadřazenost nebo arogance, která by plynula z volebního výsledku. Rádi bychom zúročili získaný výsledek i v pozici primátora," řekl v sobotu večer ČTK lídr ANO a nynější primátor Miroslav Žbánek.

Povolební jednání se podle Žbánka budou týkat také rozložení funkcí v městské radě i pohledu na řešení klíčových témat v nadcházejících měsících a letech. "Koalice před čtyřmi lety začínala v době hospodářské konjunktury a poměrně optimistických výhledů. Současná situace při tvorbě koalice je úplně jiná. Máme za sebou téměř tři roky krizového řízení a před sebou hospodářskou krizi, energetickou krizi a rozbíhající se epidemii koronaviru," upozornil Žbánek.

Před čtyřmi lety ANO v Olomouci vyhrálo a získalo 14 mandátů. Druhé skončilo ProOlomouc s šesti mandáty. Třetí byla koalice Piráti a Starostové rovněž se šesti zastupiteli. Čtvrtá ODS získala pět mandátů, čtyři pátá KDU-ČSL. Šesté skončilo hnutí spOLečně se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila koalice SPD a SPOZ rovněž se třemi zastupiteli. Na osmém místě skončila KSČM se dvěma mandáty. Devátá ČSSD získala dva mandáty.