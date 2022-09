Polovina statutárních měst už skládá koalice. Primátora má Karviná, Opava i Teplice

V Karviné se na koalici dohodly ČSSD a ANO již ve čtvrtek, dnes ji stvrdily podpisem. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu bude mít dvojkoalice převahu 33 hlasů. Primátorem bude znovu sociální demokrat Jan Wolf. V jedenáctičlenné městské radě bude mít ČSSD sedm zástupců a hnutí ANO čtyři. Sociální demokraté by mohli ve městě díky nadpolovičnímu zisku mandátů vládnout sami. Wolf ale už po volbách naznačoval, že touto cestou jít nechce.

Opavská koalice bude mít 22 míst v zastupitelstvu, které má 39 členů. Z toho 17 mandátů připadne hnutí ANO, jehož lídr Tomáš Navrátil bude pokračovat jako primátor. Hned po volbách řekl, že se předběžně bavili s dosavadními koaličními partnery a chtěli by pokračovat ve stejné sestavě, protože mají zahájené strategické investice. Některé subjekty, které byly součástí dosavadní koalice (ČSSD), se ale do zastupitelstva nedostaly.

V Pardubicích koalice teprve vzniká. Uskupení Spolu, které bylo druhé v pořadí, chce nadále jednat o spolupráci s vítězným hnutím ANO. Koalici by v Pardubicích mohly vytvořit tři nebo čtyři strany, řekl dnes ČTK náměstek primátora Jan Mazuch (ODS). Pardubice tak jsou stále jedním z 12 statutárních měst a devíti krajských měst, které ještě nemají nové vedení. V krajských městech se zatím politici domluvili pouze v Ostravě, Plzni, Karlových Varech a v Liberci.

Statutární města mají v čele primátora, ostatní města vede starosta. Například v Chrudimi jím zůstane František Pilný (ANO). Zástupci ANO, Chrudimáků a Pirátů dnes podepsali memorandum o spolupráci. Koalice bude disponovat 15 mandáty ve 27členném zastupitelstvu. Koaliční smlouva a programové prohlášení by měly být hotové do ustavujícího jednání zastupitelstva, které je naplánované na 24. října.

V Chebu by koalice ANO, Volby pro kraj (VOK) a ODS měla mít v 29členném zastupitelstvu 16 křesel. Strany dnes podepsaly dohodu o společném postupu. Na starostu bude kandidovat lídr ANO Jan Vrba. Oba koaliční partneři ANO by pak získali po jednom místu místostarosty.

Starostou Litoměřic bude lídr ANO Radek Löwy. ČTK to dnes řekl člen vyjednávacího týmu z ANO Jiří Adámek. Zastupitelstvo má 27 členů, dvojkoalice ANO a uskupení Naše Litoměřice má 14 mandátů, tedy nejtěsnější většinu. Jedná se proto ještě o vstupu třetího subjektu, podle Adámka by jím mohlo být hnutí Více pro Litoměřice nebo Severočeši, oba získaly ve volbách po dvou zastupitelích. ODS po dvaceti letech odchází do opozice.

Koalice uskupení Jeseník srdcem a PRO Jeseník bude mít v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu 11 mandátů. Starostkou by měla zůstat Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem). Oproti předchozím volbám trvalo vyjednávání v Jeseníku déle, k dohodě podle dosavadní starostky přispělo nakonec společné setkání všech zvolených zastupitelů obou uskupení.

V Teplicích dnes večer podpsalo koaliční smlouvu vítězné ANO s druhou ODS, která kandidovala s TOP 09. Primátorem bude Jiří Štábl z ANO, náměstkem Hynek Hanza za ODS. ČTK o tom informoval po podpisu smlouvy o spolupráci Štábl, který byl v uplynulých letech Hanzův náměstek. V zastupitelstvu o 27 členech budou mít subjekty většinu sedmnácti hlasů. Teplice, kde v uplynulých letech vládli občanští demokraté, jsou v Ústeckém kraji prvním statutárním městem, v němž byla koalice stvrzena podpisem.

Litomyšl po volbách nadále povede koalice sdružení Generace 89, lidovců, ODS a Nestraníků, kteří dnes podepsali dohodu. Změní se ale některá jména v radě města. V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku bude dál vládnout ve volbách jasně vítězné sdružení Paka navždy! - STAN v koalici s Volbou pro město (VPM) a ODS. Starostou by měl být dosavadní místostarosta Pavel Bouchner z Paky navždy!. V Milovicích na Nymbursku se na povolební spolupráci dohodlo hnutí ANO a zastupitelé zvolení za STAN a Milovice+ s hnutím Milovice Sobě. Starostou by měl být kandidátky lídr ANO Milan Pour.

Ve většině velkých měst vyhrálo v letošních obecních volbách ANO. Ze 13 krajských měst zvítězilo hnutí bývalého premiéra Andreje Babiše v osmi z nich, v pěti uspěly vládní strany. Z dalších 14 statutárních měst získalo ANO nejvíc mandátů v devíti z nich.