V Praze stojí první stanoviště pro drive-in volby do Senátu z auta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vojáci dnes na pražské Letné a na Proseku postavili stany, ve kterých budou moci ve středu volit lidé v karanténě nebo izolaci s covidem-19. V metropoli se volí pouze do Senátu ve třech obvodech - pro Prahu 9 slouží stanoviště na Proseku, pro Prahu 1 a 5 na Letné. ČTK to sdělil mluvčí Prahy Vít Hofman. Dodal, že město nemá informaci o tom, kolik lidí by mohlo tento způsob volby využít.