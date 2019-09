V pražské koalici to dál skřípe. Piráti trvají na odvolání šéfa plynáren Janečka

Na magistrátu se v úterý sešli zástupci firmy a stran pražské koalice, v níž se přou zejména Piráti a TOP 09 o Janečkovo setrvání ve funkci. PS jsou připraveny jednat.

"Já bych tomu neříkal koaliční spor. Já jsem se na tom úterním jednání nedozvěděl vlastně vůbec nic nového. Z mého pohledu nadále trvají výhrady, to znamená došlo tam k manažerským pochybení. Jedinou informací, kterou jsem se dozvěděl, je, že podle pana Janečka není v plynárnách za nic relevantního zodpovědný a o ničem nevěděl, což tedy z mého pohledu není u předsedy představenstva polehčující okolnost," řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Podle svých slov trvá na tom, že kvůli Janečkovým manažerským pochybením je zisk společnosti o 300 milionů korun nižší, vedení firmy neposkytuje informace dozorčí radě a byly vyváděny zisky z firmy v podobě tantiém pro bývalé členy dozorčí rady včetně ex-zastupitele Karla Březiny.

Zástupci vedení Pražské plynárenské měli na úterním setkání poskytnout politikům informace ohledně kroků, které primátor kritizuje. Podle Janečka se tak stalo a pochybení byla fakticky vyvrácena. "Já si osobně myslím, že když člověk nechce naslouchat, tak to je potom těžké," řekl Janeček po úterní schůzce.

Hřib si za svou kritikou nadále stojí. "Z našeho pohledu je to jasné. Je mi líto, pokud Praze Sobě nebo Spojeným silám nepřijde divné, že se takto vyvádějí zisky z městské firmy do kapes jak stávajícího vedení, tak odsouzeného podvodníka, tak mě to přijde zvláštní. Ale bohužel Piráti jsou pouze jednou třetinou této koalice. Budeme se snažit ještě přesvědčit koaliční partnery, ale pokud oni chtějí pana Janečka podržet, tak je to jejich zodpovědnost," řekl Hřib.

"Včerejší jednání nebylo určitě poslední, pro nás to bylo další posbírání informací. Je to v souladu s postupem, na kterém jsme se dohodli s kolegou (radním Janem) Chabrem," uvedl starosta Prahy 7 a předseda zastupitelů PS Jan Čižinský. Jednání podle něj mohlo být věcnější, kdyby se zástupci stran nepřeli ohledně mlčenlivosti. Jednání totiž začalo o téměř dvě hodiny později kvůli nesouhlasu primátora s podobou dohody o mlčenlivosti, kterou museli všichni politici podepsat, aby se mohli schůzky účastnit.

Sporu ohledně odvolání Janečka předcházel konflikt mezi Piráty a TOP 09 ohledně vyplacení tantiém a také o zrušení míst v dozorčí radě určených pro zástupce zaměstnanců.

Z dalších koaličních neshod se řešila například otázka identifikace či zdanění prázdných bytů, spory byly také kolem privatizace bytů. Pospíšil a Hřib se rozcházeli i v otázce obnovy mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Názorový nesoulad existuje i v otázce zvýšení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, o kterém budou hlasovat zastupitelé. Klub Spojených sil bude mít volné hlasování, TOP 09 se nicméně podle vyjádření svých zástupců k návrhu na rozdíl od koaličních partnerů staví negativně.