V úterý chce Rakušan představit Fialovi první nominace na ministra školství

Vedení STAN jedná o třech možných kandidátech, uvedl na twitteru první místopředseda STAN Jan Farský. Jména neupřesnil.

Senátor Miroslav Plevný (za STAN), kterého v neděli zmínil Rakušan, zatím podle svého asistenta Milana Brycha nabídku na vedení resortu nedostal. Další z Rakušanem jmenovaných, a to senátor Jiří Drahoš a exministr za ANO Robert Plaga, na dotaz ČTK neodpověděli. Podle informací serveru Seznam Zprávy oslovilo vedení STAN poslance Vladimíra Balaše, Viktora Vojtka a Jana Berkiho. Berki již nabídku odmítl, uvedl server.

Ministr školství Petr Gazdík (STAN) v neděli oznámil rezignaci k 30. červnu. Rozhodl se tak poté, co média informovala o jeho stycích s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem, který patří mezi obviněné v kauze pražského dopravního podniku. Gazdík uvedl, že se necítí ničím vinen, nechce ale rozkolísat vládu ani koalici na prahu předsednictví v Evropské unii, které na Česko připadá v druhé polovině roku. Rakušan pak uvedl, že resort školství by po Gazdíkovi zvládli převzít třeba senátoři Drahoš nebo Plevný. Dnes v rozhovoru pro Radiožurnál nevyloučil ani Plagu, který je Gazdíkovým politickým náměstkem. Zdůraznil ale, že raději by chtěl najít kandidáta, který bude reprezentovat hnutí STAN.

První návrhy osobností do čela ministerstva školství by chtěl Rakušan představit premiérovi Petru Fialovi (ODS) v úterý, kdy se sejdou lídři koaličních stran. Hnutí má podle něj dost lidí s pedagogicko-didaktickým backgroundem, a to ve Sněmovně a Senátu i mimo parlamentní půdu. Kandidáta plánuje vybrat do konce týdne, nejraději do pátku, maximálně do neděle tak, aby byl čas na konzultace s prezidentem Milošem Zemanem, řekl. "Včera (v neděli) jsme se bavili o třech možných kandidátech, ale určitě je nebudeme pouštět ven dříve, než se s nimi dohodneme," doplnil Farský na twitteru.

Plevného podle jeho asistenta Brycha zatím nikdo s nabídkou vedení ministerstva školství neoslovil. "Čekají nás jednání se zástupci STAN, stejně tak jednání na vládní úrovni, do té doby je předčasné to komentovat," napsal ČTK poslanec Josef Bernard.

To, že byl osloven, potvrdil serveru Seznam Zprávy poslanec Balaš. "Podle vlastních slov ale nemá ambici být ministrem a ani si nemyslí, že je momentálně favoritem," uvedl server. Balaš podle serveru poukázal na to, že se zabývá hlavně vysokým školstvím. Neformální nabídku dělat ministra školství potvrdil serveru i Vojtko. "Ale rozhodnutí z mé strany zatím nepadlo a teprve vyplyne z dalšího jednání,“ uvedl. Vojtko působí jako pedagog a vědec na Jihočeské univerzitě. Nabídku již podle serveru odmítl Berki, který je členem sněmovního školského výboru. Na vedení resortu není připraven z osobních důvodů, a také proto, že má nedodělané projekty na Technické univerzitě v Liberci, kde učí, napsal server.