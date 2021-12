Válek podle Gazdíka ještě v pátek oznámí změny pro školní lyžařské kurzy

Oba kandidáti na ministry se podle něj shodli, že současná podmínka opakování PCR testů po třech dnech je pro školní kolektivy na lyžařském výcviku nesmysl. Jak přesně se opatření změní, nechtěl Gazdík zatím upřesnit.

Podle současného nařízení se musí každý s výjimkou dětí do 12 let při koupi skipasu prokázat dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech. Děti od 12 do 18 let mohou použít ještě negativní PCR test ne starší 72 hodin. Pro školy je zvláštní úlevou jen to, že žáci jedné školy a jejich dozor nemusí dodržovat rozestupy 1,5 metru ve frontě na vlek či lanovku, které pro ostatní lyžaře platí. Pod vedením odcházejícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se pro školní kolektivy žádná další výjimka pro lyžování neurčila.

Gazdík dnes uvedl, že se dohodl s Válkem a epidemiologickým týmem, že se opatření po jmenování nové vlády pětikoalice změní. "Na vládě se to bude řešit příští týden. Zítra (v pátek) oznámí ministr zdravotnictví, co navrhuje," řekl. "To současné opatření je za mě naprosto nesmyslné," dodal. Nová vláda se podle něj bude snažit přijít s nařízeními, která budou realistická a splnitelná. "Naším zájmem je, aby děti na lyžařské kurzy jely," zdůraznil.

Podle Gazdíka jednali zástupci pětikoalice o potřebě úpravy opatření asi dva týdny a v kontaktu byli i se zástupci školských asociací. Každý den se podle něj ozývají desítky ředitelů, kteří chtějí vědět, jestli mají lyžařské kurzy po Novém roce odhlásit, nebo za jakých podmínek se budou konat. To, že by měli pedagogové v polovině kurzu třeba v Beskydech či Orlických horách shánět PCR testy pro část účastníků lyžařského kurzu, považuje Gazdík za logisticky nemožné. "A abych dostal výsledek v řádu hodin, to je už úplně nemožné v současné kapacitě PCR testování," dodal. Poznamenal, že se při jednání s Válkem snažil například i o to, aby pro PCR testy na školní lyžařské kurzy nebyla určující hranice 12 let, ale třeba sedmá třída. Poukázal přitom na to, že ve třídách se potkávají děti různého věku. Víc zatím upřesnit nechtěl.