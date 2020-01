Válka, dorazí uprchlíci, Češi je nechtějí, prasárna, machři... Kvůli Trumpovi je u nás veselo

V pátek Američané zabili u Bagdádu klíčového íránského generála Kásema Solejmáního a další osoby, včetně člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Spojené státy čelí v posledních dnech ze strany Íránu výhrůžkám tvrdou odplatou.

Útok rozdělil veřejnost na dva tábory. Zatímco jedni ho schvalují, podle druhých je nepřípustný. A tento názor zastává i Matěj Stropnický. Svěřil se s tím na sociální síti.

"Špinavý Trumpův atentát, normální teroristická prasárna to je. To je asi ta politika "řešíme migraci v zemích původu". Přátelům svévolných teroristických útoků našich drahých spojenců nabízím srovnáníčko: třeba kdyby teď dronem zapích Putin generála Pavla. To by byla mela. Myslím, že třeba Jakuba Jandu by museli hospitalizovat, jak by křičel, že to říkal," napsal s odkazem na analytika Evropských hodnot.

V reakci na nastalou diskuzi, která celý víkend hýbe internetem, přidal další komentář. "Fascinuje mě, jak naši liberálové obhajují Trumpův íránský atentát. To bude zas pohoršení, až z něj vzejde válka, dorazí uprchlíci a lidi u nás je nebudou chtít přijmout, že? To zas bude divení, že nechtějí nést následky machrování jednoho šílence, toho času prezidenta USA, a jeho malinkých českých protomachýrků?" ptá se.

"Vy, kdo tohle šlapání po mezinárodním právu a zneužívání síly nejsilnějším obhajujete, nemáte právo chtít po ostatních, aby nesli následky. Tak jen abychom v tom měli jasno už teď," dodal Stropnický.