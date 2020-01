Válková sama odstoupí z postu zmocněnkyně, myslí si Hamáček

Válková pracovala v minulosti v kriminologickém ústavu socialistické generální prokuratury. Spolu s prokurátorem z procesu Milady Horákové Josefem Urválkem napsala článek o takzvaném ochranném dohledu. Tento nástroj se podle expertů zneužíval k šikaně disidentů i ostatních propuštěných vězňů. Z funkce zmocněnkyně může Válkovou odvolat vláda. V pondělí o ní jednala, ale nehlasovala.

"Výsledek je takový, že paní Válková zůstává vládní zmocněnkyní, protože ji v té funkci drží hnutí ANO. To je fakt. Bude to dělat problémy radě pro lidská práva a obecně, protože to téma (působení Válkové za minulého režimu) se bude vracet, to nevyprchá. Jsem přesvědčen, že paní Válková dojde k tomuto závěru (k rezignaci), ale bude to až po nějakém čase a bude to zbytečně zadlouho," řekl Hamáček.

Válkovou ve čtvrtek podpořila rada vlády pro lidská práva. Dva členové se pak rozhodli rezignovat, a to advokát Tomáš Němeček a Hubert Smekal z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Po jmenování Válkové zmocněnkyní loni v květnu radu na protest opustil už vysokoškolský učitel Daniel Kroupa.

Hamáček míní, že nejrozumnější by bylo, kdyby Válková sama odstoupila. Navrhl to na posledním jednání vlády projednat, premiér Andrej Babiš (ANO) ale hlasovat nedal. "Vládu řídí premiér, pokud on řekne, že se o tom hlasovat nebude, tak se o tom hlasovat nebude," uvedl Hamáček. Podotkl, že ANO má ve vládě deset ministrů a sociální demokracie pět. "Je jasné, že pokud ministři za ANO nebudou hlasovat pro odvolání paní Válkové, tak paní Válková odvolána nebude," dodal.

Válková se po zveřejnění informací o společném článku s Urválkem rozhodla vzdát kandidatury na ombudsmanku. Zdůvodnila to svým členstvím v KSČ. Do funkce ji původně navrhl prezident Miloš Zeman. Nominaci ale stáhl. Válková, která jako poslankyně ANO předsedá sněmovnímu petičnímu výboru, zůstává místopředsedkyní několika vládních rad.