Vdova po Kuberovi odmítla převzít od Zemana státní vyznamenání

Zeman už avizoval, že chce u příležitosti státního svátku 28. října Kuberu in memoriam ocenit Řádem bílého lva, což je nejvyšší státní vyznamenání České republiky.

"Prezidentská kancelář mě kvůli vyznamenání pro manžela minulý týden kontaktovala, ale moje odpověď zněla, že toto vyznamenání nechci přijmout. Protože prezidentská kancelář se do dnešní doby o nic nezajímala. A najednou mně přijde takové nespravedlivé, aby manžela vyznamenávali, ten by si to určitě nepřál touto formou," uvedla Kuberová.

Kubera chtěl odjet koncem února na Tchaj-wan, s sebou se chystal vzít podnikatelskou misi. Plán vzbudil kritické reakce, a to nejen ze strany čínské diplomacie, ale také od prezidenta Zemana, který prosazuje vstřícnou politiku k Pekingu. Zeman loni pohrozil, že pokud Kubera na Tchaj-wan pojede, skončí jejich přátelství. Tehdejší předseda Senátu ale odmítl, že by návštěva Tchaj-wanu byla protičínská.

Kuberová už dříve mluvila o tom, že její muž čelil kvůli své plánované cestě na Tchaj-wan enormnímu tlaku, což mohlo přispět k jeho úmrtí. Média psala o dopisu, který čínské velvyslanectví předalo v lednu Hradu. Hrozilo v něm trestem Kuberovi i českým firmám v Číně, pokud na Tchaj-wan pojede. Podle informací Deníku N požádal o vypracování dopisu čínské velvyslanectví kancléř prezidenta Vratislav Mynář s cílem zjistit, jak bude Čína reagovat. Mynář informaci popřel. Dokument z čínského velvyslanectví byl nalezen v Kuberově pozůstalosti.

Kuberová v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedla, že její zesnulý muž byl nekonfliktní člověk, měl s každým přátelské vztahy, tedy i se Zemanem, se kterým se znal téměř celé polistopadové období. "A poslední dobou, když pan prezident prohlásil, že přestal být můj manžel s cestou na Tchaj-wan jeho kamarádem, tak... i na tom obědě, že ho vzal tou holí po hlavě... prostě mně to připadá neuctivé a nemíním se v tomhle angažovat," uvedla k záměru prezidenta udělit Kuberovi státní vyznamenání.

Poté, co Kubera nečekaně zemřel, rozhodl se uskutečnit cestu na Tchaj-wan jeho nástupce v čele Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Čelí proto zlobě Číny, která ostrov považuje za své odštěpenecké území. Kuberová měla původně jet s Vystrčilovou delegací, nakonec ale do Asie neodletěla. Lékař jí to ze zdravotních důvodů nedoporučil.