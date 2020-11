Ve Sněmovně je zájem o opatření bez nouzového stavu

Kabinet dnes podle něj návrh odeslal do zkráceného meziresortního připomínkového řízení. Podle kritiků ale dává hlavnímu hygienikovi, který má hygienickou službu řídit, příliš mnoho pravomocí. Nelíbí se jim také možnost vyžádat si data o pohybu nakaženého od mobilního operátora.

"Je naším záměrem, aby (návrh) pokud možno mohl být schválený formou legislativní nouze. Nikoliv proto, že by byla snaha urychlovat průchod něčeho, co není v pořádku. Naopak, je to něco, po čem všichni voláme," řekl Blatný. Jako hlavní důvod pro předložení novely je v materiálu pro jednání vlády uvedena neefektivita a obtížné řízení 14 jednotlivých krajských hygienických stanic, kde mají poslední slovo jejich ředitelé.

O novele, která by umožnila zavádět plošná protiepidemická opatření bez nouzového stavu, chce ministr mluvit tento týden i ve Sněmovně, když bude odůvodňovat nutnost jeho prodloužení po 12. prosinci. "Mým vnímáním z debaty ve sněmovně při jeho posledním projednávání bylo to, že potřebujeme takový zákon," dodal.

Pravomoc vydávat plošná protiepidemická opatření omezující setkávání lidí, podnikání nebo provoz škol, má v současné době jen vláda. Kritici z iniciativy Rekonstrukce státu i opozičních stran namítají, že novela ji přesunula na úředníky, náměstka ministra zdravotnictví ve funkci hlavního hygienika na ústředního ředitel státní hygienické služby.

Kritiku si vysloužila i možnost hygienické služby vyžádat si od mobilního operátora lokalizační data o pohybu nakaženého až tři týdny nazpět ohledně míst, kde pobýval alespoň 20 minut. "Respektuje ochranu osobních případů, GDPR a další nařízení. Věřím, že je připravený tak, že je v pořádku a je bezpečný," řekl k tomu Blatný.

Podle něj návrh také zakomponovává do legislativy Chytrou karanténu nebo možnost požádat o součinnost armádu. Z návrhu také vyplývá, že bude možné, aby část epidemiologického šetření prováděli pracovníci externích call center.

Centralizovaná hygienická služba bude mít například pravomoc omezit či zakázat cestování, omezit setkávání mezi lidmi, veřejnou dopravu, obchody, obchodní centra nebo vybrané služby, jako jsou například kadeřnictví, sauny nebo koupaliště. Může také zakázat nebo omezit veřejné i soukromé akce nebo nařídit státním institucím, krajům a obcím, aby vyčlenily pro izolaci nakažených své objekty.