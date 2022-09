Ve volbách v Praze vede uskupení Spolu, hnutí ANO je druhé. Primátorem může být Svoboda

Podle Hřiba nejde o to, zda bude nadále primátorem. "O mě tady nejde, tady jde o budoucnost města, v následujícím volebním období jde například o metropolitní plán a to je to, co mě trápí," uvedl současný primátor.

Piráti chtějí zahájit koaliční jednání v Praze nejprve se současnými partnery, kterými jsou Praha Sobě a STAN. Následně podle Hřiba budou zřejmě jednat i se Spolu pro Prahu. Jeho kandidátem na primátora je Bohuslav Svoboda z ODS, vůči kterému se Piráti během kampaně vymezovali. "Určitě se v následujících dnech dostaneme i k jednání se Spolu. Nepochybuji o tom," uvedl Hřib. Někteří kandidáti za Spolu jsou přitom trestně stíhaní, což si Pirát stanovili dopředu jako překážku vytvoření koalice. Zároveň si zakázali i koalici s SPD nebo KSČM.

Piráti podle předsedy strany Ivana Bartoše celkově v počtu zastupitelů předběžně oslabili. Budou ale zastoupení ve všech krajských a většině statutárních měst. Poprvé uspěli v Liberci nebo v Kladně, posílili ve Zlíně nebo v Sušici, kde získali 20 procent. Piráti v komunálních volbách obhajovali kolem 350 zastupitelských mandátů. Kandidovali ve zhruba 200 městech a obcích.

Svoboda chce o spolupráci na magistrátu jednat primárně s Piráty a STAN

ODS s dalšími stranami koalice Spolu (TOP 09 a KDU-ČSL) bude podle volebního lídra Bohuslava Svobody (ODS) na pražském magistrátu usilovat o koalici na půdorysu vlády, spolupráci s hnutím ANO označil poslanec a exprimátor za nepravděpodobnou. Novinářům řekl, že vyjednávání začnou v neděli. K personálnímu obsazení a spolupráci s jednotlivými politiky se nechtěl konkrétněji vyjadřovat. V České televizi uvedl, že pokud k tomu bude mít Spolu dost hlasů, bude primátorem.

"Pokud síla bude, že budeme moct místo ovlivňovat, budu primátorem já," řekl Svoboda. Podotkl, že výsledky nejsou ale zatím konečné. "Hovoříte s někým, kdo je do této chvíle v čele vedoucího uskupení. Jak to bude dál, to já nevím," dodal.

Po sečtení hlasů v polovině volebních okrsků vedla v obecních volbách v Praze kandidátka Spolu pro Prahu. Svoboda zmínil, že koalice Spolu už se dohodla, že bude mít na radnici společný klub. K jednání o volebním postupu se sejdou zástupci koalice v neděli. Jednat budou primárně s Piráty a STAN, kteří jsou zastoupeni i ve vládě. "Obávám se, že má hnutí ANO naprosto rozdílné názory na politiku jako takovou, na to, jak by se měla politika v Praze a Praha vyvíjet. Proto považuji možnost, že bychom dospěli k nějaké shodě, za krajně nepravděpodobnou. Řeknu nulovou," uvedl Svoboda.

Piráti se v kampani proti Svobodovi ostře vymezovali. Svoboda se přímo nevyjádřil k tomu, zda by podle něj mohl být dál primátorem Zdeněk Hřib (Piráti). Rozhodnou podle něj vyjednávání a síla jednotlivých stran. Podle Svobody jsou podstatné také osobní postoje jednotlivých politiků a jejich osobní vztahy. "Má-li něco fungovat, musí všechny tyto hrany být obroušené," řekl kandidát na primátora.

STAN chce v Praze koaliční dohodu na platformě demokratických stran

Lídr pražské kandidátky hnutí Starostové a nezávislí (STAN) Petr Hlaváček věří v hlavním městě ve vznik rozumné koaliční dohody na platformě demokratických stran. Řekl to na dnešní tiskové konferenci při sčítání výsledků komunálních voleb. Jednání o koalici v Praze podle něj budou "výživná".

Hlaváček uvedl, že průběžných 7,5 procenta hlasů v Praze považuje za úspěch. "Je to velký závazek, těším se na jistě výživné koaliční jednání," řekl. Věří, že vznikne rozumná koaliční dohoda na platformě demokratických stran. Mezi ty nepatří podle něj ANO a SPD. "Koalice (Spolu) s ANO by nebyla dobrá jak pro Prahu, tak pro celou společnost," řekl.

Nevyjádřil se k tomu, zda by primátorem měl být lídr kandidátky Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Bohuslav Svoboda. "Specifikem zvlášť pražských komunálních voleb je, že se tváří jako přímá volba primátora. Ve skutečnosti je to vstupenka do poměrně složitého koaličního jednání," uvedl Hlaváček.

Předseda STAN Vít Rakušan ocenil, že hnutí ve volbách na magistrát uspělo poprvé při samostatné kandidatuře. Také procentuální výsledek ocenil jako skvělý. Těší ho i výsledky Starostů v jednotlivých pražských městských částech. "Starostové z pražské politiky nezmizeli a se skvělým lídrem nastartujeme novou etapu," řekl.

Nacher čeká, zda ostatní pražské strany dodrží výhrady ke Spolu

Lídr pražské kandidátky ANO Patrik Nacher čeká, zda představitelé Pirátů a Prahy sobě dodrží své předvolební výhrady vůči koalici Spolu, která podle průběžných výsledků míří k vítězství v pražských volbách. Lídr Spolu Bohuslav Svoboda (ODS) už dal najevo, že spolupráci s ANO není nakloněn. O postupu ANO Nacher zatím nechtěl spekulovat, hnutí nyní s nikým o spolupráci nejedná a počká na konečné výsledky.

Samotný výsledek ANO v Praze považuje Nacher za úspěch, protože si proti předchozím volbám polepšilo. Zcela spokojen ale není, přál by si získat více než 20 procent. Po sečtení tří čtvrtin hlasů má ANO zhruba 19,3 procenta.

U jednání o budoucím vedení hlavního města chce Nacher počkat na rozhodnutí Svobody. Připomněl však, že se vůči němu i dalším předním představitelům Spolu před volbami zástupci Pirátů i Prahy sobě vymezovali. "Uvidíme, jak dodrží, co říkali před volbami. Uvidíme, jestli pravděpodobný vítěz voleb Spolu bude v této poněkud ponižující pozici jednat s partnery, kteří moralizují jejich vlastní kandidátku," řekl Nacher.

Při jednání o vedení Prahy není podle Nachera kam spěchat. ANO chce počkat na konečné výsledky a rozdělení mandátů. Připomněl, že SPD se v Praze pohybuje na hranici vstupu do zastupitelstva a že výsledek tohoto hnutí může ovlivnit počty při skládání většiny.