Vedení ANO zrušilo rozhodnutí o rozpuštění brněnských organizací

Vedení vládního hnutí původně podle místopředsedy ANO Petra Vokřála organizace zrušilo kvůli tomu, že jejich členové byli údajně napojeni na osoby v úplatkářské kauze v čele s bývalým členem ANO Jiřím Švachulou. Členové organizací to odmítali. Na dnešní jednání předsednictva byli pozváni jejich zástupci, nakonec se jej ale vzhledem k rozhodnutí nezúčastnili.

"Zrušení těch organizací neproběhlo procesně správně, proto se předsednictvo rozhodlo to usnesení revokovat. V tom očistném procesu v jihomoravské organizaci budeme pokračovat samozřejmě i nadále, ale celé to musí proběhnout správně," uvedl manažer ANO Richter.

"Bereme na vědomí toto rozhodnutí. O dalším postupu budu jednat s kolegy z oblastního a krajského předsednictva," řekla ČTK krajská předsedkyně Taťána Malá.

Místostarostka městské části Brno-Černovice a členka černovické organizace ANO Šárka Korkešová ČTK řekla, že rozhodnutí kvituje. "Mám radost, nebyl důvod ke zrušení těchto organizací. Vnímali jsme to jako bezpráví a myslím, že by se to v organizacích nemělo dít tímto netransparentním způsobem. Za mě je rozhodnutí v pořádku a předsednictvo se zachovalo velmi dobře. Musíme to trochu vstřebat a uvidíme, co bude dál," uvedla.

Vokřál ČTK v březnu řekl, že organizace dlouhodobě nepostupovaly v souladu s morálními principy a principy hnutí jako takovými. Zrušením organizací se hnutí podle něj vyrovnávalo s neblahou minulostí a reagovalo na řadu personálních propojení s policejními akcemi.

Členové organizací to odmítali a považovali rozpuštění za účelové. Měli podezření, že pravým důvodem je to, že nepodpořili kandidáty do podzimních krajských voleb. Čelo kandidátky v Jihomoravském kraji si sestavil sám lídr Vokřál, většina členů krajské organizace mu je schválila.