Věra Jourová ve vedení EK: Co jako bude dělat? Česko nebude mít vliv a nic neprosadí, zuří Zahradil

Věra Jourová bude mít v novém týmu Ursuly von der Leyenové na starosti dodržování hodnot Evropské unie a transparentnost. Jan Zahradil ale nadšení vlády z postu české eurokomisařky nesdílí. Podle jeho slov jde o portfolio spíše politické povahy, nadbytečné a vycucané z prstu, aby vůbec Česká republika něco získala.

„Paní Jourová bude peskovat členské země za to, že nedodržují to či ono. Bude to pro Českou republiku portfolio, která nás bude přivádět do konfliktních situací, nebude to vylepšovat naší pozici jako země v EU,“ varoval europoslanec v Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Připomněl mimo jiné, že v končící Evropské komisi měl tuto agendu na starosti Frans Timmermans, který ji vykonával tak, že fakticky rozdělil EU. Zahradil se obává, že by Věra Jourová mohla skončit stejně, což by Česku rozhodně neprospělo. Jourová navíc sice bude místopředsedkyní EK, jenže zároveň poukázal na to, že místopředsedů bude celkem jedenáct, takže většina z nich nebude mít téměř žádný vliv.

Nelíbí se mu ani to, že svěřené portfolio nemá legislativní základ v evropském primárním právu a že post Jourové nemá nic společného ani s rozpočtem, ani s legislativou. Na druhé straně ale nemá problém s postavou Věry Jourové. Podle něj se jakékoliv role zhostí se ctí a bude Česko dobře reprezentovat.

„Otázkou je, jestli toto portfolio nebylo uměle vytvořeno, aby vůbec něco Česká republika v osobě Věry Jourové dostala,“ zajímá europoslance. Také rád věděl, co vlastně Jourová ve funkci bude dělat – zda bude jezdit po členských zemích a varovat, aby se nedostaly do konfliktu s evropských právem.„Je to spíše funkce s nadsázkou řečeno jakéhosi politruka a pro Českou republiku je nedůstojná,“ varuje Zahradil s tím, že z takové pozice se Jourové a Česku nepodaří nic prosadit.