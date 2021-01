Vesmírná agentura GSA bude v Praze potřebovat nové prostory

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA), která v Praze jako jediná evropská agentura sídlí od roku 2012, by se během následujících let měla rozšířit a transformovat na Agenturu EU pro kosmický program. Dosud je GSA pověřena řízením navigačního systému Galileo. Po transformaci by agentura nově měla sdružit řízení provozu všech kosmických programů EU. To bude zahrnovat i rozšíření dosavadních kapacit. Počet zaměstnanců by se ze současných 200 měl zvýšit až na 600, agentura bude také potřebovat místo pro svou infrastrukturu.

Stát proto s agenturou v posledních měsících řešil její další budoucnost v Česku. Ministerstvo financí k tomu vypracovalo studii proveditelnosti, která měla zodpovědět otázku, zda je možné rozšíření agentury ve stávajících prostorách v Holešovicích. Podle agentury z výsledku vyplývá, že jediným možným řešením je nalezení nových prostor, protože stávající budova nové kapacity už nepojme.

Hledání nového sídla by měl mít na starosti vládní zmocněnec pro spolupráci s GSA Karel Dobeš, pro rozšíření zároveň bude vytvořená nová pracovní skupina. Agentura si přeje, aby zůstala v blízkosti centra metropole s dobrým dopravním napojením. Novou budovu by stát chtěl najít a připravit do roku 2024.