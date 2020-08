Většina z příštího rozpočtu EU připadá v ČR na kohezní politiku

Z nového nástroje na podporu oživení a odolnosti, financovaného z fondu obnovy, Česko dostane přibližně 6,7 miliardy eur (175 miliard korun), o něco více pak půjde do zemědělství a na podporu venkova. ČTK to sdělili zástupci ministerstva financí.

Česká republika si proti končícímu sedmiletému období polepší o téměř čtyři miliardy eur (přes 100 miliard korun). Navíc bude mít možnost si dalších 15,4 miliard eur (400 miliard korun) za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit. V rámci víceletého finančního rámce dostane ČR 27 miliard eur (707 miliard korun), z fondu obnovy bude čerpat 8,7 miliardy (zhruba 230 miliard korun).

Kohezní politika slouží k narovnávání rozdílů mezi bohatšími a chudšími evropskými regiony. Dané peníze budou směřovány na projekty ze schválených operačních programů, například do infrastruktury, dopravy, výzkumu, vzdělávání nebo sociální oblasti. "Kohezní politika bude navíc posílena i z fondu obnovy (nový program React-EU), zde by prostředky měly být určeny na zmírnění dopadu pandemie a zvýšení odolnosti, v případě ČR budou směřovány především do zdravotnictví," uvedl resort.

Zhruba 1,5 miliardy eur (40 miliard korun) dostane Česko z nového Fondu pro spravedlivou transformaci určeného pro regiony s ekologickou zátěží na podporu hospodářského přerodu. V ČR jde o Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Premiér Andrej Babiš (ANO) po pondělním jednání vlády uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj má do 15. října předložit návrh využití peněz z fondu.

Z fondu obnovy bude financovaný nový nástroj na podporu oživení a odolnosti určený na strukturální reformy a investice. "Pro čerpání prostředků z tohoto nástroje připraví členské státy plány, ve kterých stanoví konkrétní oblasti a investice, do kterých chtějí prostředky směřovat a které bude následně schvalovat Evropská komise," poznamenalo ministerstvo. Plán bude podle něj vycházet z doporučení Rady pro Českou republiku, první verzi je možné předložit na podzim, konečný plán do příštího dubna.

Asi sedm miliard eur (450 miliard korun) bude z víceletého finančního rámce směřovat do zemědělství a na podporu venkovských oblastí. ČR dále bude moci využívat prostředky z dalších unijních programů fungujících na bázi soutěže například na vědu, výzkum a inovace, podporu malých a středních firem, dopravu, digitalizaci či kulturu, dodal resort.

Podle ministerstva byly po nedávném maratonském jednání Evropské rady zachovány, případně mírně navýšeny peníze na kohezní a společnou zemědělskou politiku. Sníženy byly centrálně řízené unijní programy a částečně i Fond pro spravedlivou transformaci.