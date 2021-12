Vláda asi odmítne další návrh SPD, tentokrát zákaz zahalování obličeje

Stejně by se měli ministři postavit rovněž k novele trestního zákoníku. Poslanci SPD v ní navrhli, aby byla trestná podpora a propagace ideologie potlačující práva a svobody nebo hlásající nenávist, a nikoli pouze podpora a propagace takového hnutí.

Trestní novelu předkladatelé stejně jako v minulosti zdůvodňují případem bývalého předsedy pražské muslimské obce Vladimíra Sáňky, který byl stíhaný za šíření radikální islámské knihy. Soudy však určily, že nepropaguje hnutí, ale ideologii. Pravomocný zprošťující verdikt si muž vyslechl v květnu 2018, loni osvobození potvrdil ještě Nejvyšší soud.

Proces podle předkladatelů novely z řad poslanců SPD poukázal na mezeru v zákonu, kterou by měla navrhovaná změna odstranit. Vládní legislativci jejich mínění nesdílejí. Poukazují na to, že některá jednání je možné stíhat jako hanobení národa, rasy nebo etnické skupiny osob či jako podněcování k nenávisti nebo k omezování práv a svobod. V Sáňkově případu soud podle právníků kabinetu neprokázal úmysl ani to, že by kniha byla militantní nebo extremistická.

V minulém volebním období se stejná předloha, podaná zhruba před čtyřmi lety, dostala ve Sněmovně k posouzení do výborů, dál už ne. Rovněž přestupkovou novelu o zákazu zahalování pod pokutou až 10.000 korun předložilo hnutí SPD v minulém volebním období, a to před třemi lety. Poslanci ji nezačali ani projednávat.

Předkladatelé zdůvodňují zákaz zahalování obličeje zvýšením bezpečnosti i vzájemným soužitím lidí. Platil by podle novely na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách s výjimkou případů, kdy zahalování obličeje souvisí "s plněním zákonné povinnosti, výkonem povolání, umělecké nebo sportovní činnosti nebo vyplývá ze zdravotních důvodů".

Vládní legislativci upozorňují na to, že muslimská komunita v Česku zakrytí celého obličeje prakticky nepoužívá a zákaz by dopadl zejména na zahraniční turisty. Úprava by navíc podle nich mohla přispět k aktivizaci populistického a extremistického spektra a vyústit ve zvýšení četnosti útoků na různě zahalené osoby nebo obecně na některé cizince.

Formálně by navrhovaný zákaz zahalování obličeje nahradil v přestupkovém zákoně současnou užší restrikci. Týká se lidí při cestě na organizované sportovní utkání a zpět a na místě takového utkání. Zákaz zahalování obličeje obsahuje také zákon upravující veřejná shromáždění.