Vláda bude rozhodovat o prodloužení nouzového stavu

— Autor: ČTK

Prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny věcnou podstatu má. Novinářům to dnes ve Sněmovně řekl vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Vláda o tom však dnes rozhodovat nebude, Rakušan chce o věci otevřít diskusi. Kabinet by pak o případném prodloužení stavu nouze, který nyní platí do konce května, mohl hlasovat příští týden.