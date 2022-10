Vláda by podle Havlíčka neměla spoléhat na celoevropské řešení cen energií

— Autor: ČTK

Vláda by podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) neměla spoléhat na celoevropské řešení cen energií a měla by hledat opatření na pomoc českým domácnostem a firmám. Řekl to na dnešní tiskové konferenci po jednání stínové vlády ANO. Česko je podle něj jednou z mála zemí, jež má přebytek vyrobené elektrické energie.