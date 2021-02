Vláda chce lidi motivovat, aby dodržovali karanténu, tvrdí Maláčová

Příplatek k nemocenské by mohl být podle Maláčové 375 korun denně, ale tak, aby nikdo nedostal víc než dřívější průměrný výdělek. Jinou variantou je růst nemocenské z nynějších 60 procent na 90 procent. Většina členů kabinetu podle Maláčové motivací lidí zůstávat kvůli covidu v karanténě nebo v izolaci podporuje. "Vůle začít to řešit přišla až s britskou mutací (koronaviru)," řekla ministryně.

Skopeček by chtěl znát data, zda motivace lidí klesá po první, druhé, nebo třetí karanténě. "Nemůžeme z toho zase udělat plošné opatření," řekl v televizní debatě. Obává se také demotivace lidí chodit do práce, byť by mohli. Skopeček také poukazoval na zvýhodnění koronavirové infekce proti jiným diagnózám.

Naopak se Maláčová a Skopeček shodně postavili v debatě k případnému omezení cestování mezi kraji, jak o tom mluvil tento týden ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Maláčová uvedla, že si nedokáže představit, jak by se dodržování restrikce kontrolovalo. Skopeček pokládá nápad na takové omezení mobility lidí za šílený. Vláda podle něho není schopná vyhodnotit efekt současných protikoronavirových opatření. "Plošná omezení vedou k tomu, že lidé je přestanou dodržovat," míní.

Maláčová se ale postavila proti možnému rozvolňování současných restrikcí, protože vývoj epidemie není podle ní dobrý. Prodloužení nouzového stavu je podle ministryně nutné. Vláda ale pro to zatím nemá ve Sněmovně podporu. Komunisté, kteří menšinovou vládu ANO a ČSSD v dolní komoře tolerují, ohlásili, že další prodloužení stavu nouze nepodpoří.

"Budeme vyjednávat se všemi politickými stranami, které vyjednávat chtějí," řekla Maláčová. Podle Skopečka měl kabinet dost času připravit nástroje tak, aby nouzový stav nebyl v Česku nastálo. Postojem ODS k očekávané vládní žádosti o sněmovní souhlas s prodloužením nouzového stavu se v úterý bude zabývat stranický poslanecký klub, dodal.