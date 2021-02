Vláda chce pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí celostátně

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vláda by mohla dostat pravomoc vyhlašovat stav nebezpečí na celostátní úrovni. V budoucnu by měl nalézt využití například při epidemii, suchu či kybernetických útocích, kdy by nebylo ohrožení takové, aby bylo nutné vyhlásit nouzový stav.