Vláda chce prodloužit nouzový stav o 30 dní. Přírůstek nakažených je stále vysoký, řekl Babiš

Nárůst počtu nemocných s nemocí covid-19 v poslední době v Česku zpomaluje. V úterý laboratoře potvrdily 5176 nových případů, zhruba o 700 méně než předchozí úterý. Podle Babiše jsou ale nárůsty stále vysoké. "Ten vir bohužel tady je a úterní číslo mě vůbec nenadchlo," uvedl premiér.

Řešením epidemie podle Babiše bude až vakcína proti novému typu koronaviru. Zopakoval, že očkování bude bezplatné a dobrovolné.

Kvůli epidemii a opatřením proti jejímu šíření platí v Česku stav nouze. Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) po nedělním mimořádném jednání kabinetu uvedl, že vláda bude žádat o jeho prodloužení do konce roku. Babiš dnes ale uvedl, že termín by měl být delší. "My budeme žádat o prodloužení o 30 dnů," řekl Nově. Dodal, že nikdo neví, zda nebude nutné žádat o prodloužení i po novém roce.

Babiš již v úterý serveru Blesk.cz řekl, že vláda by měla jednat o prodloužení nouzového stavu v pondělí. A sněmovna by měla projednat návrh na mimořádném jednání ve středu 9. prosince, pokud bude souhlas, dodal.

Ve čtvrtek přejde Česko ze čtvrtého do mírnějšího třetí stupně protiepidemických opatření. Lidem se tak otevřou restaurace, provozovny služeb i obchody, které musely být dosud zavřené. Přestane také platit omezení volného pohybu lidí v nočních hodinách.

Babiš v této souvislosti vyzval veřejnost k opatrnosti. Lidé podle něj nemusí využít hned všech možností, které rozvolnění přinese. "Bylo by fajn být opatrný, protože já jsem lehce nervózní celkově z toho vývoje," řekl dnes Babiš.

Británie dnes jako první na světě schválila použití vakcíny proti covidu-19 od americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech. Dostupná má být od příštího týdne. S odvoláním na britskou vládu o tom informovala agentura Reuters.

Spojené království si u společnosti objednalo dostatek očkovací látky pro 20 milionů lidí, není však jasné, kolik jich země dostane do konce roku. Aby vakcína člověka ochránila, musí ji lékaři podat ve dvou dávkách s odstupem tří týdnů. Podle britské vlády jsou první na řadě zaměstnanci ve zdravotnictví a obyvatelé domovů pro seniory, dále by se vakcína měla podat starším lidem, píše AP.